Inter de Milão x Kairat: onde assistir, escalações e arbitragem

Inter de Milão x Kairat: onde assistir, escalações e arbitragemUm dos únicos 100% na Champions, Inter recebe time do Cazaquistão no Giuseppe Meazza; confira informações para o jogo desta quarta (5/11)
Um dos únicos cinco times ainda com 100% de aproveitamento na Liga dos Campeões, a Inter de Milão recebe nesta quarta-feira (5/11) o Kairat (KAZ), no Giuseppe Meazza, na Itália, pela quarta rodada da fase de Liga. A bola rola às 17h (de Brasília), então partiu saber como chegam as equipes para o duelo entre o atual vice-campeão e o estreante na Champions.
Como chega a Inter de Milão
Vindo de nove vitórias nos últimos dez jogos, a Inter chega como um enorme favorito para a partida diante de seu torcedor. Além disso, a atual vice-campeã da Champions quer angariar mais um triunfo para chegar à metade da fase inicial com 100%. Assim, ficaria próximo de uma classificação antecipada.
Di Gennaro e Mkhitaryan, porém, seguem lesionados e desfalcam a equipe nerazzurri. Darmian, Palacios e Thuram ainda são dúvidas para o técnico Chivu. O romeno, aliás, falou na véspera da partida, reclamando dos comentários que dão a entender que a Inter está 100% por pegar “jogos fáceis”.
“Vamos enfrentar uma equipe que passou por quatro fases preliminares, eliminando Slovan e Celtic: isso diz muito sobre o seu valor. Se alguém quiser dizer que nossos jogos foram fáceis, fique à vontade para dizer. Mas nós – como grupo, comissão técnica e clube – sempre respeitamos a competição e sabemos o quão difícil é jogar e chegar ao fim”, afirmou Chivu.
Como chega o Kairat
Se é o líder da Premier League do Cazaquistão, a história é bem diferente para o Kairat Almaty na Champions League. Afinal, a equipe participa de sua primeira Liga dos Campeões e ainda não sabe o que é vencer. Levou duas goleadas nas rodadas iniciais (4 a 1 para o Sporting e 5 a 0 para o Real Madrid) e ainda empatou com o Pafos (CHP) em 0 a 0. Assim, surge apenas na antepenúltima posição (34º), com um ponto e o pior ataque: um gol marcado.
O time do técnico Rafael Urazbakhtin, aliás, tem desfalques brasileiros. Élder Santana e João Paulo, lesionados, estão fora de ação. Enquanto isso, Edmilson Santos não foi inscrito pela equipe cazaquistanesa.
INTER DE MILÃO x KAIRAT
Liga dos Campeões 2025/26 – 4ª rodada da fase de Liga
Data-Hora: 5/11/2025, quarta-feira, 17h (de Brasília)
Local: Giuseppe Meazza (San Siro), em Milão (ITA)
INTER DE MILÃO: Sommer; Bisseck (Akanji), de Vrij e Carlos Augusto (Bastoni); Dumfries, Frattesi, Barella, Zielisnki (Sucic) e Dimarco; Espósito e Lautaro Martínez (Thuram). Técnico: Cristian Chivu
KAIRAT: Anarbekov; Tapalov, Martynovich, Sorokin e Machado; Arad, Glazer, Mrynskiy, Jorginho e Gromyko; Satpaev. Técnico: Rafael Urazbakhtin
Árbitro: Luís Miguel Branco Godinho (POR)
Assistentes: Rui Miguel Martins Teixeira (POR) e Pedro Miguel Almeida da Mota (POR)
VAR: André Filipe Domingues da Silva Narciso (POR)
Onde assistir: HBO Max