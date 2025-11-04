Inter de Milão x Kairat: onde assistir, escalações e arbitragem

Um dos únicos cinco times ainda com 100% de aproveitamento na Liga dos Campeões, a Inter de Milão recebe nesta quarta-feira (5/11) o Kairat (KAZ), no Giuseppe Meazza, na Itália, pela quarta rodada da fase de Liga. A bola rola às 17h (de Brasília), então partiu saber como chegam as equipes para o duelo entre o atual vice-campeão e o estreante na Champions.

Como chega a Inter de Milão

Vindo de nove vitórias nos últimos dez jogos, a Inter chega como um enorme favorito para a partida diante de seu torcedor. Além disso, a atual vice-campeã da Champions quer angariar mais um triunfo para chegar à metade da fase inicial com 100%. Assim, ficaria próximo de uma classificação antecipada.

Di Gennaro e Mkhitaryan, porém, seguem lesionados e desfalcam a equipe nerazzurri. Darmian, Palacios e Thuram ainda são dúvidas para o técnico Chivu. O romeno, aliás, falou na véspera da partida, reclamando dos comentários que dão a entender que a Inter está 100% por pegar “jogos fáceis”.

“Vamos enfrentar uma equipe que passou por quatro fases preliminares, eliminando Slovan e Celtic: isso diz muito sobre o seu valor. Se alguém quiser dizer que nossos jogos foram fáceis, fique à vontade para dizer. Mas nós – como grupo, comissão técnica e clube – sempre respeitamos a competição e sabemos o quão difícil é jogar e chegar ao fim”, afirmou Chivu.

Como chega o Kairat

Se é o líder da Premier League do Cazaquistão, a história é bem diferente para o Kairat Almaty na Champions League. Afinal, a equipe participa de sua primeira Liga dos Campeões e ainda não sabe o que é vencer. Levou duas goleadas nas rodadas iniciais (4 a 1 para o Sporting e 5 a 0 para o Real Madrid) e ainda empatou com o Pafos (CHP) em 0 a 0. Assim, surge apenas na antepenúltima posição (34º), com um ponto e o pior ataque: um gol marcado.