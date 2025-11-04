Haaland evita comparações com Messi e Cristiano Ronaldo

Destaque do Manchester City, o atacante Erling Haaland afirmou que não se considera no mesmo nível de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. O norueguês de 25 anos disse que não se vê nem perto deles. A pergunta aconteceu após o técnico Pep Guardiola tecer elogios e compará-lo com os astros do futebol mundial.

“De jeito nenhum, nem de longe. Ninguém chega perto deles, então não. Sou norueguês e, para mim, não devo me achar especial só porque marco gols. É simples assim. Sou apenas Erling, e isso nunca vai mudar”, afirmou.