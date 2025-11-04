Haaland evita comparações com Messi e Cristiano Ronaldo

Haaland evita comparações com Messi e Cristiano RonaldoAtacante do Manchester City "rebate" opinião do técnico Pep Guardiola ver semelhanças com os dois astros do futebol mundial
Destaque do Manchester City, o atacante Erling Haaland afirmou que não se considera no mesmo nível de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. O norueguês de 25 anos disse que não se vê nem perto deles. A pergunta aconteceu após o técnico Pep Guardiola tecer elogios e compará-lo com os astros do futebol mundial.
“De jeito nenhum, nem de longe. Ninguém chega perto deles, então não. Sou norueguês e, para mim, não devo me achar especial só porque marco gols. É simples assim. Sou apenas Erling, e isso nunca vai mudar”, afirmou.
Na atual temporada 2025/26, o atacante soma 20 gols em 17 partidas. O contrato, válido até 2034, demonstra a confiança da diretoria no desempenho e na importância do jogador para o futuro da equipe. Nesta quarta-feira (5), a equipe entra em campo contra o Borussia Dortmund, às 17h (de Brasília), pela quarta rodada da fase de liga Champions League.
Aos 38 anos, Messi atua pelo Inter Miami, nos Estados Unidos, onde renovou contrato até 2028 e segue fazendo história na MLS. Do outro lado, Cristiano Ronaldo, de 40 anos, continua no Al-Nassr, da Arábia Saudita, em busca da marca de mil gols.
