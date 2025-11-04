Grêmio x Cruzeiro: onde assistir, escalações e arbitragem

Enquanto Cruzeiro tenta manter a perseguição aos líderes do Brasileirão, o Grêmio conta com o bom momento na Arena para voltar a pontuar / Crédito: Jogada 10

Ainda sonhando com o título do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro visita o Grêmio, nesta quarta-feira (5), às 20h (horário de Brasília), na Arena em Porto Alegre, pela 31a rodada da competição. E enquanto a Raposa tenta manter o bom momento, com apenas uma derrota nos últimos 14 jogos, o Tricolor quer se recuperar do revés para o Corinthians, que deixou a equipe mais longe do sonho de uma vaga na Copa Libertadores. Onde assistir

A partida entre Grêmio e Cruzeiro terá transmissão do Premiere. Como chega o Grêmio Depois da derrota para o Corinthians, no último domingo, na Neo Química Arena, o Grêmio tenta voltar a pontuar na Arena, onde tem conseguido ser mais efetivo. O time de Mano Menezes, que é o 11º colocado, com 39 pontos, inclusive, vem de três vitórias seguidas como mandante, sobre Juventude, São Paulo e Vitória. Em resumo, para a partida desta quarta-feira, o técnico Mano Menezes deve ter o retorno de Kannemann. Afinal, o zagueiro foi poupado no último domingo e deve voltar ao time titular contra o Cruzeiro, no lugar de Wagner Leonardo. Esta, inclusive, deve ser a única mudança em relação ao time que enfrentou o Corinthians. Aliás, até mesmo o lateral-esquerdo Marlon, que não poderia atuar por estar emprestado pela Raposa, foi liberado pelo clube mineiro, e será titular.

Como chega o Cruzeiro Para seguir a sua perseguição aos líderes do Brasileirão, o Cruzeiro vai contar com retornos importantes. Suspensos na última rodada, os zagueiros Fabrício Bruno e Lucas Villaba retornam ao time de Leonardo Jardim. Afinal, os dois ficaram fora do triunfo sobre o Vitória, que levou a Raposa aos 60 pontos, cinco atrás do Palmeiras e quatro atrás do Flamengo. Os dois, no entanto, têm um jogo a menos que o Cruzeiro. O Cruzeiro, inclusive, aposta justamente na dupla de zaga titular para seguir o seu bom momento no Campeonato Brasileiro. Afinal, com Fabrício Bruno e Villaba titulares, a Raposa não perde desde a 5ª rodada, quando levou 1 a 0 do Red Bull Bragantino.