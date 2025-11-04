Grêmio mostra força na Arena, mas tropeços fora o afastam da zona da Libertadores

Tricolor gaúcho tem o décimo melhor desempenho como mandante no Brasileirão, mas rendimento fraco como visitante impede aproximação do G7

Em seus domínios, o Grêmio soma 26 pontos em 15 partidas, com sete vitórias, cinco empates e três derrotas, alcançando 57% de aproveitamento. Esse rendimento garante ao clube a décima melhor campanha como mandante, apenas um ponto atrás do São Paulo, sétimo colocado. O time vem em alta, com três vitórias consecutivas na Arena.

A diferença entre atuar na Arena e longe de casa marca a campanha do Grêmio no Brasileirão 2025. O bom desempenho em Porto Alegre mantém o time competitivo, mas a irregularidade como visitante impede o avanço em direção à zona de classificação para a Libertadores — principal meta tricolor na temporada.

Fora de casa, contudo, o cenário é bem diferente. Após a derrota por 2 a 0 para o Corinthians, o Tricolor aparece apenas com a 14ª melhor campanha como visitante. Em 16 jogos longe de Porto Alegre, conquistou 13 pontos, com três vitórias, quatro empates e nove derrotas, um aproveitamento de apenas 27%.

Tabela difícil pela frente

O Grêmio ocupa a 11ª posição, com 39 pontos. O Brasileirão distribui sete vagas para a Libertadores, sendo cinco diretas e duas para a fase preliminar. O Tricolor está oito pontos atrás do Fluminense, sétimo colocado, mesma distância que o separa da zona de rebaixamento.

O clube, porém, ainda enfrentará Cruzeiro, Vasco, Palmeiras e Fluminense na Arena, além de Fortaleza, Botafogo e Sport fora de casa. Para sonhar com a Libertadores, o time precisará manter o bom desempenho como mandante e melhorar o rendimento como visitante, somando pontos longe de Porto Alegre.

