Globo demite Sidney Garambone após 25 anos

A Globo demitiu nesta última segunda-feira (3) o jornalista Sidney Garambone. Na emissora desde 2000, ele exercia função de editor de Qualidade e Projetos Especiais da área esportiva. Assim, ele deixa a empresa após 25 anos, onde deixou legados como novas linguagens para programas como “Globo Esporte” e “Esporte Espetacular”. A informação é da coluna “Outro Canal”, do jornalista Gabriel Vaquer.

Sidney Garambone iniciou sua carreira no telejornalismo esportivo da Globo em 2000, quando assumiu o cargo de chefe de reportagem da área esportiva. Na época, o setor ainda era ligado ao jornalismo. Contudo, ele criou uma nova linguagem para o “Globo Esporte”, que passou a falar de futebol sem linguagem formal. Entre 2000 e 2010, também dirigiu o “Esporte Espetacular”.

No “Esporte Espetacular”, Sidney Garambone criou o quadro “Na Estrada com Galvão”. Ele, aliás, trabalhou com o narrador através do “Bem, Amigos”, no SporTV, onde exerceu a função de diretor, entre 2003 e 2022. Por fim, ele também dirigiu, ao lado de Gustavo Gomes, a série documental “Galvão: Olha o Que Ele Fez”, que conta a história do locutor.

Sidney Garambone também apareceu na TV quando foi debatedor fixo do “Arena SporTV”, que posteriormente foi substituído pelo “Seleção SporTV”. O jornalista, aliás, também participou das principais coberturas esportivas realizadas pela emissora. Afinal, integrou as equipes a partir da Copa do Mundo de 2002 e nas Olimpíadas de Atenas, na Grécia, em 2004.

