Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Globo demite Sidney Garambone após 25 anos

Globo demite Sidney Garambone após 25 anos

Jornalista exercia função de editor de Qualidade e Projetos Especiais da área esportiva e estava na emissora desde 2000
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Globo demitiu nesta última segunda-feira (3) o jornalista Sidney Garambone. Na emissora desde 2000, ele exercia função de editor de Qualidade e Projetos Especiais da área esportiva. Assim, ele deixa a empresa após 25 anos, onde deixou legados como novas linguagens para programas como “Globo Esporte” e “Esporte Espetacular”. A informação é da coluna “Outro Canal”, do jornalista Gabriel Vaquer.

Veja mais notícias do Extracampo!

Sidney Garambone iniciou sua carreira no telejornalismo esportivo da Globo em 2000, quando assumiu o cargo de chefe de reportagem da área esportiva. Na época, o setor ainda era ligado ao jornalismo. Contudo, ele criou uma nova linguagem para o “Globo Esporte”, que passou a falar de futebol sem linguagem formal. Entre 2000 e 2010, também dirigiu o “Esporte Espetacular”.

No “Esporte Espetacular”, Sidney Garambone criou o quadro “Na Estrada com Galvão”. Ele, aliás, trabalhou com o narrador através do “Bem, Amigos”, no SporTV, onde exerceu a função de diretor, entre 2003 e 2022. Por fim, ele também dirigiu, ao lado de Gustavo Gomes, a série documental “Galvão: Olha o Que Ele Fez”, que conta a história do locutor.

Sidney Garambone também apareceu na TV quando foi debatedor fixo do “Arena SporTV”, que posteriormente foi substituído pelo “Seleção SporTV”. O jornalista, aliás, também participou das principais coberturas esportivas realizadas pela emissora. Afinal, integrou as equipes a partir da Copa do Mundo de 2002 e nas Olimpíadas de Atenas, na Grécia, em 2004.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar