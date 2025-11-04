Fluminense pode aumentar captação de jogadores na MLS

Fluminense pode aumentar captação de jogadores na MLSMattheus Montenegro, candidato à presidência do Tricolor, falou da intenção e já negocia a contratação de um olheiro para função
O Fluminense já começa a observar jogadores de fora da América do Sul. Além de buscar jogadores na África, o clube também tem a intenção de aumentar a captação de atletas da MLS (Major League Soccer), dos Estados Unidos. A declaração foi feita pelo candidato à presidente do clube, Mattheus Montenegro nesta terça-feira (4).
“A gente tá querendo ter um captador específico de MLS, que a gente tem trazido alguns jogadores de lá, já estamos negociando”, Mattheus Montengro no Charla Podcast.
Ao longo das últimas duas temporadas, o Fluminense realizou contratações de atletas que atuavam no futebol estadunidense. Em 2024, o Tricolor contratou o zagueiro Antônio Carlos, que atuava no Orlando City. Já em 2025, a diretoria fechou acordo com Lucho Acosta, ex-FC Dallas, e Santi Moreno, ex-Portland Timbers. Além disso, Rafael Navarro, do Colorado Rapids, esteve no radar.
No entanto, para isto tornar realidade, o atual vice-presidente precisa vencer as eleições, que vão ocorrer na segunda quinzena de novembro, nas Laranjeiras.
No momento, há quatro pré-candidatos para a eleição presidencial do Fluminense. Ademar Arrais, Celso Barros, Luis Monteagudo e Mattheus Montenegro. Entretanto, passa tornar-se um candidato à presidênncia do Tricolor, é preciso 200 assinaturas de sócios contribuintes ou proprietários do clube.