Fluminense pode aumentar captação de jogadores na MLS

Mattheus Montenegro, candidato à presidência do Tricolor, falou da intenção e já negocia a contratação de um olheiro para função / Crédito: Jogada 10

O Fluminense já começa a observar jogadores de fora da América do Sul. Além de buscar jogadores na África, o clube também tem a intenção de aumentar a captação de atletas da MLS (Major League Soccer), dos Estados Unidos. A declaração foi feita pelo candidato à presidente do clube, Mattheus Montenegro nesta terça-feira (4). “A gente tá querendo ter um captador específico de MLS, que a gente tem trazido alguns jogadores de lá, já estamos negociando”, Mattheus Montengro no Charla Podcast.