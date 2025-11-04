Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fluminense pode aumentar captação de jogadores na MLS

Fluminense pode aumentar captação de jogadores na MLS

Mattheus Montenegro, candidato à presidência do Tricolor, falou da intenção e já negocia a contratação de um olheiro para função
O Fluminense já começa a observar jogadores de fora da América do Sul. Além de buscar jogadores na África, o clube também tem a intenção de aumentar a captação de atletas da MLS (Major League Soccer), dos Estados Unidos. A declaração foi feita pelo candidato à presidente do clube, Mattheus Montenegro nesta terça-feira (4).

“A gente tá querendo ter um captador específico de MLS, que a gente tem trazido alguns jogadores de lá, já estamos negociando”, Mattheus Montengro no Charla Podcast.

Ao longo das últimas duas temporadas, o Fluminense realizou contratações de atletas que atuavam no futebol estadunidense. Em 2024, o Tricolor contratou o zagueiro Antônio Carlos, que atuava no Orlando City. Já em 2025, a diretoria fechou acordo com Lucho Acosta, ex-FC Dallas, e Santi Moreno, ex-Portland Timbers. Além disso, Rafael Navarro, do Colorado Rapids, esteve no radar.

No entanto, para isto tornar realidade, o atual vice-presidente precisa vencer as eleições, que vão ocorrer na segunda quinzena de novembro, nas Laranjeiras.

No momento, há quatro pré-candidatos para a eleição presidencial do Fluminense. Ademar Arrais, Celso Barros, Luis Monteagudo e Mattheus Montenegro. Entretanto, passa tornar-se um candidato à presidênncia do Tricolor, é preciso 200 assinaturas de sócios contribuintes ou proprietários do clube.

