Fluminense celebra dois anos da conquista inédita da Libertadores

Uma publicação compartilhada por Fluminense F.C. (@fluminensefc)

Outras curiosidades

Na época do título, uma decisão do Ministério Público de Buenos Aires chamou a atenção. O órgão proibiu o uso de uniformes do Tricolor em estádios da capital da Argentina, segundo informações do portal “ge”. Na visão dos dirigentes, a decisão foi voltada à segurança por causa de possíveis provocações após o vice do Boca Juniors. Além da relação do Flu com o Vélez Sarsfield.

O Fluminense se tornou o maior campeão internacional da história do Maracanã. Afinal, além da Libertadores de 2023, ergueu a taça da Recopa Sul-Americana ao bater a LDU, do Equador, e apagar de vez os fantasmas dos vices de 2008 e 2009.

Por fim, o Tricolor é a única equipe a conquistar a Libertadores depois de vencer River Plate e Boca Juniors na mesma edição do torneio. Agora, dois anos depois, o time, comandado por Luís Zubeldía, tenta voltar ao torneio, visto que ficou de fora em 24 e 25. No momento, a equipe está no G7, com 47 pontos, e na semifinal da Copa do Brasil, ou seja, com duas possibilidades reais de ficar com a vaga e tentar buscar o bi em 2026.

