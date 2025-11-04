Fluminense celebra dois anos da conquista inédita da Libertadores

Fluminense celebra dois anos da conquista inédita da LibertadoresCom um campanha emocionante, o Tricolor apagou de vez o fantasma de 2008 e comandou a América ao derrotar o Boca
O dia 4 de novembro ficou para sempre marcado no coração do torcedor do Fluminense. Afinal, em 2023, a equipe carioca carimbava a maior conquista de sua história, a Libertadores da América, com uma final eletrizante diante do Boca Juniors, no Maracanã. Nesta terça-feira (4), o título inédito completa dois anos, e o time tenta retornar ao torneio continental para a próxima temporada.
Na época, o Tricolor de Laranjeiras se tornou o primeiro campeão da Libertadores a vencer outros cinco times campeões ao longo da campanha. Isso porque goleou o River Plate por 5 a 1 na fase de grupos, passou por Argentinos Juniors nas oitavas de final, Olímpia nas quarta, Internacional na semi e a equipe xeneize na decisão. No ano seguinte, o arquirrival Botafogo também alcançou esta marca.
Um dos principais nomes daquela conquista foi Germán Cano. O argentino se tornou artilheiro daquela edição e o jogador que mais fez gols pelo clube em jogos que valeram título. Além do gol diante do Boca, o camisa 14 estufou a rede em outras cinco oportunidades em duas diferentes finais: os campeonatos cariocas de 2022 (três vezes) e 2023 (duas vezes).
Com o título, o Fluminense carimbou o passaporte para dois Mundiais. No primeiro, que se intitula Copa Intercontinental, perdeu por 4 a 1 para o Manchester City. Já em 2025, fez uma grande campanha na primeira edição do novo Mundial de Clubes ao chegar à semifinal e sofrer um revés para o Chelsea, também da Inglaterra.
Outras curiosidades
Na época do título, uma decisão do Ministério Público de Buenos Aires chamou a atenção. O órgão proibiu o uso de uniformes do Tricolor em estádios da capital da Argentina, segundo informações do portal “ge”. Na visão dos dirigentes, a decisão foi voltada à segurança por causa de possíveis provocações após o vice do Boca Juniors. Além da relação do Flu com o Vélez Sarsfield.
O Fluminense se tornou o maior campeão internacional da história do Maracanã. Afinal, além da Libertadores de 2023, ergueu a taça da Recopa Sul-Americana ao bater a LDU, do Equador, e apagar de vez os fantasmas dos vices de 2008 e 2009.
Por fim, o Tricolor é a única equipe a conquistar a Libertadores depois de vencer River Plate e Boca Juniors na mesma edição do torneio. Agora, dois anos depois, o time, comandado por Luís Zubeldía, tenta voltar ao torneio, visto que ficou de fora em 24 e 25. No momento, a equipe está no G7, com 47 pontos, e na semifinal da Copa do Brasil, ou seja, com duas possibilidades reais de ficar com a vaga e tentar buscar o bi em 2026.
