Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fluminense celebra dois anos da conquista inédita da Libertadores

Fluminense celebra dois anos da conquista inédita da Libertadores

Com um campanha emocionante, o Tricolor apagou de vez o fantasma de 2008 e comandou a América ao derrotar o Boca
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O dia 4 de novembro ficou para sempre marcado no coração do torcedor do Fluminense. Afinal, em 2023, a equipe carioca carimbava a maior conquista de sua história, a Libertadores da América, com uma final eletrizante diante do Boca Juniors, no Maracanã. Nesta terça-feira (4), o título inédito completa dois anos, e o time tenta retornar ao torneio continental para a próxima temporada.

Na época, o Tricolor de Laranjeiras se tornou o primeiro campeão da Libertadores a vencer outros cinco times campeões ao longo da campanha. Isso porque goleou o River Plate por 5 a 1 na fase de grupos, passou por Argentinos Juniors nas oitavas de final, Olímpia nas quarta, Internacional na semi e a equipe xeneize na decisão. No ano seguinte, o arquirrival Botafogo também alcançou esta marca.

Um dos principais nomes daquela conquista foi Germán Cano. O argentino se tornou artilheiro daquela edição e o jogador que mais fez gols pelo clube em jogos que valeram título. Além do gol diante do Boca, o camisa 14 estufou a rede em outras cinco oportunidades em duas diferentes finais: os campeonatos cariocas de 2022 (três vezes) e 2023 (duas vezes).

Com o título, o Fluminense carimbou o passaporte para dois Mundiais. No primeiro, que se intitula Copa Intercontinental, perdeu por 4 a 1 para o Manchester City. Já em 2025, fez uma grande campanha na primeira edição do novo Mundial de Clubes ao chegar à semifinal e sofrer um revés para o  Chelsea, também da Inglaterra.

 

Outras curiosidades

Na época do título, uma decisão do Ministério Público de Buenos Aires chamou a atenção. O órgão proibiu o uso de uniformes do Tricolor em estádios da capital da Argentina, segundo informações do portal “ge”. Na visão dos dirigentes, a decisão foi voltada à segurança por causa de possíveis provocações após o vice do Boca Juniors. Além da relação do Flu com o Vélez Sarsfield.

O Fluminense se tornou o maior campeão internacional da história do Maracanã. Afinal, além da Libertadores de 2023, ergueu a taça da Recopa Sul-Americana ao bater a LDU, do Equador, e apagar de vez os fantasmas dos vices de 2008 e 2009.

Por fim, o Tricolor é a única equipe a conquistar a Libertadores depois de vencer River Plate e Boca Juniors na mesma edição do torneio. Agora, dois anos depois, o time, comandado por Luís Zubeldía, tenta voltar ao torneio, visto que ficou de fora em 24 e 25. No momento, a equipe está no G7, com 47 pontos, e na semifinal da Copa do Brasil, ou seja, com duas possibilidades reais de ficar com a vaga e tentar buscar o bi em 2026.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Fluminense

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar