Flamengo tem cinco desfalques contra o São Paulo; Carrascal é dúvida

O Flamengo volta a campo nesta quarta-feira (05/11) pelo Brasileirão, para enfrentar o São Paulo, às 21h30, na Vila Belmiro. No entanto, o técnico Filipe Luís terá muitos problemas para escalar a equipe. Ao todo, o clube soma cinco desfalques confirmados. Estão fora os atacantes Pedro (fratura no antebraço) e Bruno Henrique (suspenso). Além deles, o volante Jorginho (lesão na coxa) e o zagueiro Léo Ortiz (entorse no tornozelo) seguem no departamento médico. Por fim, Evertton Araújo, expulso contra o Sport, também cumpre suspensão.

A principal dor de cabeça para Filipe Luís é Jorge Carrascal. O meia-atacante apresentou um edema ósseo na costela e se queixou de dores. Apesar disso, ele conseguiu treinar com o grupo na terça-feira (04/11) e foi relacionado para a viagem. A comissão técnica, contudo, avaliará o jogador apenas na quarta, horas antes do jogo, para bater o martelo sobre sua escalação. Em contrapartida, Everton Cebolinha retorna. Recuperado de lesão no quadril, ele foi relacionado, embora ainda não tenha treinado com o grupo.