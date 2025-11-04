Flamengo tem cinco desfalques contra o São Paulo; Carrascal é dúvida

Flamengo tem cinco desfalques contra o São Paulo; Carrascal é dúvidaMeia-atacante tem dores na costela, mas treinou e foi relacionado; De la Cruz deve ganhar sequência no time titular
O Flamengo volta a campo nesta quarta-feira (05/11) pelo Brasileirão, para enfrentar o São Paulo, às 21h30, na Vila Belmiro. No entanto, o técnico Filipe Luís terá muitos problemas para escalar a equipe. Ao todo, o clube soma cinco desfalques confirmados. Estão fora os atacantes Pedro (fratura no antebraço) e Bruno Henrique (suspenso). Além deles, o volante Jorginho (lesão na coxa) e o zagueiro Léo Ortiz (entorse no tornozelo) seguem no departamento médico. Por fim, Evertton Araújo, expulso contra o Sport, também cumpre suspensão.
A principal dor de cabeça para Filipe Luís é Jorge Carrascal. O meia-atacante apresentou um edema ósseo na costela e se queixou de dores. Apesar disso, ele conseguiu treinar com o grupo na terça-feira (04/11) e foi relacionado para a viagem. A comissão técnica, contudo, avaliará o jogador apenas na quarta, horas antes do jogo, para bater o martelo sobre sua escalação. Em contrapartida, Everton Cebolinha retorna. Recuperado de lesão no quadril, ele foi relacionado, embora ainda não tenha treinado com o grupo.
De la Cruz deve ganhar nova chance no Flamengo
Com tantas baixas, o meio-campo deve ter uma sequência. A tendência é que De la Cruz ganhe uma nova chance ao lado de Pulgar e Arrascaeta. No ataque, sem Pedro e Bruno Henrique, Plata e Samuel Lino devem formar o trio com Luiz Araújo. A outra dúvida de Filipe Luís, aliás, está na lateral direita, onde Varela e Royal disputam a posição. Portanto, Carrascal, se tiver condições, pode entrar na vaga de Lino.
O provável Flamengo tem: Rossi; Varela (Royal), Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, De la Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Plata e Lino (Carrascal).
A partida é crucial na briga pelo título. O Flamengo é o vice-líder, com 64 pontos, apenas um atrás do líder Palmeiras. O duelo contra o São Paulo, aliás, ocorre na Vila Belmiro, pois o Morumbis está fechado para a realização de shows.