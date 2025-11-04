Final da Libertadores: venda para público geral começa nesta terça

Após um período de pré-venda, a Conmebol anunciou nesta terça-feira (4/11) a abertura da venda de ingressos para o público geral para a final da Libertadores. Assim, a partir desta terça, torcedores podem comprar suas entradas para Palmeiras x Flamengo, que decidem o torneio no dia 29 de novembro, em Lima, no Peru.

Dessa forma, de acordo com a entidade máxima do futebol sul-americano, os ingressos estão em três categorias, variando de 95 a 320 dólares (cerca de R$ 508 a R$ 1.700 na cotação atual). As duas primeiras categorias dizem respeito aos assentos centrais do Monumental de Lima. Já a terceira é para a parte de trás dos gols.