Final da Libertadores: venda para público geral começa nesta terça

Final da Libertadores: venda para público geral começa nesta terçaIngressos variam de R$ 508 a R$ 1.700 para duelo entre Palmeiras e Flamengo, marcado para o dia 29 de novembro
Após um período de pré-venda, a Conmebol anunciou nesta terça-feira (4/11) a abertura da venda de ingressos para o público geral para a final da Libertadores. Assim, a partir desta terça, torcedores podem comprar suas entradas para Palmeiras x Flamengo, que decidem o torneio no dia 29 de novembro, em Lima, no Peru.
Dessa forma, de acordo com a entidade máxima do futebol sul-americano, os ingressos estão em três categorias, variando de 95 a 320 dólares (cerca de R$ 508 a R$ 1.700 na cotação atual). As duas primeiras categorias dizem respeito aos assentos centrais do Monumental de Lima. Já a terceira é para a parte de trás dos gols.
As duas primeiras categorias, porém, são para quaisquer torcedores (setor misto), enquanto a terceira se destina para os fãs de cada um dos times (veja arte abaixo). Bom situar, no entanto, que este terceiro “lote” terá outra data de abertura para vendas.
Segundo a Conmebol, os dois clubes serão responsáveis pela venda destes ingressos, aliás. Os interessados nas entradas podem efetuar a compra clicando aqui.
Categorias e os preços dos ingressos para a final da Libertadores
• Categoria 1: USD 320 (R$ 1.700)
• Cat. 2: USD 200 (R$ 1.070)
• Cat. 3: USD 95 / (R$ 508)* (disponíveis exclusivamente para torcedores dos clubes finalistas)