Ferraresi e Rafael Toloi disputam brecha na defesa do São Paulo

Com Alan Franco suspenso, Crespo avalia quem jogará ao lado de Sabino e Arboleda contra o Flamengo, pelo Brasileirão

Ferraresi sai na frente na disputa. Afinal, o zagueiro venezuelano entrou nos minutos finais da vitória sobre o Vasco, no último domingo, e tem mantido ritmo de jogo desde o retorno após lesão. Sua sequência recente pode pesar a favor da escolha, já que vem participando com mais frequência dos treinos e jogos.

O técnico Hernán Crespo terá uma importante decisão para tomar antes do confronto do São Paulo com o Flamengo, marcado para esta quarta-feira (05/11), às 21h30, na Vila Belmiro, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro . Com Alan Franco suspenso pelo terceiro cartão amarelo , o treinador precisará escolher entre Ferraresi e Rafael Toloi para atuar no sistema defensivo.

Rafael Toloi, por outro lado, segue em busca de retomar espaço no elenco. Recuperado de uma lesão muscular na coxa esquerda, o defensor ainda não voltou a atuar oficialmente. Apesar de treinar normalmente com o grupo há algumas semanas, o camisa 40 pode disputar apenas o seu quarto jogo desde que retornou ao clube.

Contratado com status de liderança e experiência internacional, Toloi ainda tenta se firmar no elenco são-paulino. O zagueiro retornou ao futebol brasileiro após uma década na Atalanta, da Itália, e busca reeditar o bom desempenho da primeira passagem pelo Tricolor, entre 2012 e 2014.

São Paulo não deve mexer no esquema tático

Independentemente da escolha, a tendência é que a estrutura da defesa seja mantida. Sabino deve atuar pelo lado esquerdo, função que normalmente cabe a Alan Franco, enquanto Arboleda deve continuar centralizado. Assim, a disputa entre Ferraresi e Toloi se concentra na vaga pelo lado direito da zaga.

Crespo terá até o treino desta terça-feira (04/11) para definir a formação ideal. A partida contra o Flamengo é vista como crucial para o São Paulo seguir sonhando com vaga na próxima Copa Libertadores e consolidar o bom momento defensivo das últimas rodadas.