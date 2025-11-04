Everson, do Atlético, está perto de marca expressiva no Brasileiro

Goleiro do Atlético Mineiro, Everson pode alcançar seu centésimo jogo sem sofrer gol no Campeonato Brasileiro contra o Bahia, nesta quarta

Everson está a um jogo sem levar gols do seu centésimo “clean sheet” (termo em inglês para “partida sem sofrer gol). Atualmente, com 260 jogos no Campeonato Brasileiro, Everson conseguiu terminar 99 partidas sem ser vazado.

O goleiro Everson está perto de atingir uma marca especial no Campeonato Brasileiro. Ídolo do Atlético Mineiro, ele vai alcançar um número expressivo no seu próximos jogo sem levar gols. E isso já pode acontecer nesta quarta-feira (5), contra o Bahia, na Arena MRV, às 20h (horário de Brasília), pela 32ª rodada do Brasileirão.

Aos 35 anos, Everson disputa a elite do futebol brasileiro desde 2018, quando defendia o Ceará. No ano seguinte, o goleiro atuou pelo Santos e, desde 2020, está no Atlético. Aliás, dos 99 jogos sem sofrer gols, 72 foram com a camisa do Galo.

Everson, inclusive, chegou ao Atlético-MG por pedido do técnico Jorge Sampaoli, que voltou ao clube nesta temporada. Desde então, o goleiro conquistou o Campeonato Brasileiro de 2021.

Everson foi destaque em empate do Atlético-MG

Na última rodada do Brasileirão, inclusive, Everson teve uma grande atuação para garantir o seu 99º “clean sheet”. O goleiro foi o principal nome do Atlético-MG no empate em 0 a 0 com o Inter, no Beira-Rio. O Galo, aliás, atuou com um jogador a menos desde os 15′ do primeiro tempo.

Apesar do bom momento de Everson, o Atlético-MG segue com uma campanha irregular no Brasileirão. O Galo é o atual 13º colocado, com 37 pontos. São seis pontos de vantagem para a zona de rebaixamento e 10 atrás do Fluminense, primeiro clube no G-7. No entanto, por outro lado, o Atlético-MG está na final da Copa Sul-Americana, contra o Lanús. A partida será disputada em 22 de novembro, no Paraguai.