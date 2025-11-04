Escalação do Vasco: Diniz tem dúvida no ataque para o clássico com o Botafogo

Desfalque de Nuno Moreira deixou uma dor de cabeça para o treinador vascaíno, que sempre escalou o português como titular / Crédito: Jogada 10

Com Barros recuperado de uma entorse no tornozelo direito, o Vasco tem apenas uma dúvida para enfrentar o Botafogo, nesta quarta-feira (5), no Nilton Santos, pela 32ª rodada do Brasileirão. Afinal de contas, quem será o substituto de Nuno Moreira, suspenso pelo terceiro cartão amarelo? Essa não é uma pergunta fácil de ser respondida até mesmo pelo técnico Fernando Diniz, tendo em vista que Nuno Moreira foi titular em todos os jogos do Vasco sob o comando do treinador. Portanto, independentemente de quem for o escolhido, o Cruz-Maltino estará diferente em campo.

LEIA MAIS: De destaque ao ostracismo no Vasco, Paulinho vive incerteza sobre o futuro A opção mais provável é pela escolha de Vegetti. Além de estar acostumado a jogar clássico, o atacante recuperou a confiança após os dois gols marcados na vitória sobre o Red Bull Bragantino, o último em que foi titular. Dessa forma, Rayan voltaria para a ponta-direita, enquanto Andrés Gómez passaria para o lado esquerdo. Matheus França surge como opção No entanto, a entrada de Vegetti fará Fernando Diniz promover três mudanças em vez de uma. Dessa forma, Matheus França também passa a ser uma opção. O jogador possui um estilo de jogo semelhante ao de Nuno Moreira, podendo atuar como ponta ou meia de articulação. Ele foi testado entre os titulares no treino desta terça-feira. Vale destacar que Paulo Henrique também está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, mas não há mistério sobre o seu substituto. Trata-se de Puma Rodríguez, que está confirmado na lateral-direita.