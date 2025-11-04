Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Empresário diz que clube da Premier League fará proposta milionária por Vitor Roque

André Cury diz que futebol árabe já teve proposta recusada pelo centroavante e que mercado europeu vem consultando agente pelo jogador
Oito meses depois de trocar a Europa pelo Palmeiras, Vitor Roque vive um novo capítulo em sua carreira. Após período de pouco espaço no Barcelona, o atacante reencontrou o bom futebol, conquistou a torcida alviverde e voltou a ser notícia no mercado internacional.

A ascensão do camisa 9 é refletida dentro e fora de campo: além da convocação para a Seleção Brasileira, o jogador já atrai propostas milionárias da Europa e do futebol árabe. Segundo o empresário André Cury, os contatos de grandes clubes europeus têm sido constantes.

“Hoje temos uma chuvarada de ligações de europeus, principalmente Premier League e Itália. Ligam para perguntar valor, condições, mas estamos em meio de temporada”, revelou Cury, em entrevista ao ge.

O agente ainda afirmou que uma proposta de 35 milhões de euros (cerca de R$ 216 milhões) do Oriente Médio já acabou sendo recusada. Contudo, uma nova oferta, agora na casa dos 50 milhões de euros (aproximadamente R$ 308 milhões), deve chegar da Inglaterra.

“Já teve oferta do mundo árabe de 35 milhões de euros, que não interessava, e agora vai chegar proposta na casa dos 50 milhões da Premier League”, completou o empresário, que descartou o Manchester United entre os interessados.

Palmeiras não quer vender Vitor Roque

Apesar da movimentação, o Palmeiras não cogita vender o atacante neste momento. A diretoria entende que o jogador é peça-chave no elenco e que o investimento feito (25,5 milhões de euros fixos (R$ 154 milhões à época), além de bônus ao Barcelona) ainda pode render frutos esportivos e financeiros. O valor faz do atleta a contratação mais cara da história do futebol brasileiro.

O plano da equipe de estafe do atleta, desde o retorno ao Brasil, era justamente esse. Reconstruir confiança e desempenho, sem pressa por uma nova transferência.

“O plano era voltar para cá, ficar forte novamente e estudar o mercado também. Se chegar uma proposta boa para todos e tiver entendimento que tem que sair, está aberto para escutar, mas ele está muito feliz no Palmeiras. Foco agora é tentar ganhar o Brasileiro e a Libertadores”, falou o agente.

Mudanças de esquema beneficia atacante

No início, a adaptação foi lenta. Afinal, Vitor Roque demorou 12 jogos para marcar o primeiro gol, mas mostrou utilidade em campo ao sofrer pênaltis decisivos contra São Paulo e Corinthians no Paulista. O ponto de virada veio em agosto, quando Abel Ferreira ajustou o sistema ofensivo para o atleta jogar ao lado de  Flaco López .

Desde então, o atacante soma 13 gols e cinco assistências, números que fizeram ele estar sendo chamado pela primeira vez por Carlo Ancelotti na Seleção. Ao lado de João Pedro (Chelsea) e Richarlison (Tottenham), Vitor Roque disputará os amistosos contra Senegal e Tunísia, nos dias 15 e 18 de novembro, em Londres e Lille, respectivamente. Durante o período, será desfalque do Palmeiras nos duelos com Santos e Atlético-MG pelo Brasileirão.

A Seleção volta a campo em março para dois novos amistosos, provavelmente contra França e Croácia, antes da convocação final para a Copa do Mundo. Caso mantenha o ritmo atual, Vitor Roque pode transformar a aposta do Palmeiras em um dos maiores acertos de mercado do futebol brasileiro nos últimos anos.

