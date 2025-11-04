Empresário diz que clube da Premier League fará proposta milionária por Vitor Roque

André Cury diz que futebol árabe já teve proposta recusada pelo centroavante e que mercado europeu vem consultando agente pelo jogador / Crédito: Jogada 10

Oito meses depois de trocar a Europa pelo Palmeiras, Vitor Roque vive um novo capítulo em sua carreira. Após período de pouco espaço no Barcelona, o atacante reencontrou o bom futebol, conquistou a torcida alviverde e voltou a ser notícia no mercado internacional. A ascensão do camisa 9 é refletida dentro e fora de campo: além da convocação para a Seleção Brasileira, o jogador já atrai propostas milionárias da Europa e do futebol árabe. Segundo o empresário André Cury, os contatos de grandes clubes europeus têm sido constantes.

“Hoje temos uma chuvarada de ligações de europeus, principalmente Premier League e Itália. Ligam para perguntar valor, condições, mas estamos em meio de temporada”, revelou Cury, em entrevista ao ge. O agente ainda afirmou que uma proposta de 35 milhões de euros (cerca de R$ 216 milhões) do Oriente Médio já acabou sendo recusada. Contudo, uma nova oferta, agora na casa dos 50 milhões de euros (aproximadamente R$ 308 milhões), deve chegar da Inglaterra. “Já teve oferta do mundo árabe de 35 milhões de euros, que não interessava, e agora vai chegar proposta na casa dos 50 milhões da Premier League”, completou o empresário, que descartou o Manchester United entre os interessados. Palmeiras não quer vender Vitor Roque Apesar da movimentação, o Palmeiras não cogita vender o atacante neste momento. A diretoria entende que o jogador é peça-chave no elenco e que o investimento feito (25,5 milhões de euros fixos (R$ 154 milhões à época), além de bônus ao Barcelona) ainda pode render frutos esportivos e financeiros. O valor faz do atleta a contratação mais cara da história do futebol brasileiro.

O plano da equipe de estafe do atleta, desde o retorno ao Brasil, era justamente esse. Reconstruir confiança e desempenho, sem pressa por uma nova transferência. “O plano era voltar para cá, ficar forte novamente e estudar o mercado também. Se chegar uma proposta boa para todos e tiver entendimento que tem que sair, está aberto para escutar, mas ele está muito feliz no Palmeiras. Foco agora é tentar ganhar o Brasileiro e a Libertadores”, falou o agente. Mudanças de esquema beneficia atacante No início, a adaptação foi lenta. Afinal, Vitor Roque demorou 12 jogos para marcar o primeiro gol, mas mostrou utilidade em campo ao sofrer pênaltis decisivos contra São Paulo e Corinthians no Paulista. O ponto de virada veio em agosto, quando Abel Ferreira ajustou o sistema ofensivo para o atleta jogar ao lado de Flaco López .