Em Turim, Sporting arranca empate com a Juventus

O Sporting fez um jogo de muita aplicação nesta terça-feira, 4/11, e conseguiu bom resultado ao empatar em 1 a 1 com a Juventus, em Turim. Este jogo, pela quarta rodada da Champions, teve o time português saindo na frente com o lateral-esquerdo Maxi Araújo, mas a Juve empatando ainda no primeiro tempo com Vlahovic. Destaque para o goleiro Rui Costa, que fez ótimas defesas, assegurando a igualdade para o Sporting.

Com este empate, o Sporting soma sete pontos, fora do G8, que dá vaga direta às oitavas de final. Mas está bem posicionado para o mata-mata dos playoffs (times do 9º ao 24º), que dá oito vagas à próxima fase da Champions. Sua colocação é o 10º lugar, mas deve perder posições após os jogos desta quarta-feira. A Juventus, com três pontos, está em perigo. Está em 23ºlugar, ainda na zona da repescagem, mas muito próxima do grupo dos eliminados (do 25º aos 32º) e ainda pode perder posições após os jogos desta quarta-feira.

Sporting marca, Juventus empata

O Sporting surpreendeu ao abrir o placar aos nove minutos. Depois de passar por dificuldades defensivas, principalmente pelo lado esquerdo com o lateral Maxi Rueda, o Sporting saiu na frente justamente com um gol de Maxi. Os portugueses fizeram uma ótima troca de passes, com Ioannidis tocando de calcanhar para Trincão, que serviu Maxi Araújo. O uruguaio recebeu e bateu cruzado, marcando um belo gol. Pouco depois, quase saiu o segundo gol, com Trincão chutando uma bola que desviou em Thuram e acertou a trave do goleiro Di Gregorio. A surpresa tomava conta do Estádio de Turim, mas a Juventus começou a impor seu jogo.

O time da casa só não empatou aos 17 minutos por causa de uma grande intervenção do goleiro Rui Silva em chute de Vlahovic. O português voltou a aparecer bem em outro lance com o sérvio e com Locatelli. Mas, aos 34, a Juve chegou ao empate — àquela altura, merecido. O francês Vagiannidis avançou pela direita e cruzou para a conclusão de primeira de Vlahovic. A Juventus seguiu pressionando diante de um Sporting recuado, que trocava passes em sua intermediária e acabou levando maior posse de bola para o intervalo.

