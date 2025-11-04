Dembélé deixa campo ainda no 1° tempo em PSG x Bayern de Munique

Atacante francês sai diretamente para o vestiário aos 25 minutos da primeira etapa, em duelo das equipes pela Champions League

Dembélé virou preocupação no PSG novamente. Logo depois de balançar as redes, mas que foi anulado por posição irregular, o atacante francês saiu de campo aos 25 minutos do primeiro tempo contra o Bayern de Munique, pela quarta rodada da fase de liga da Champions, no Parque dos Príncipes, em Paris. Era o primeiro jogo dele como titular após lesão muscular.

O dono da Bola de Ouro saiu sem mancar ou com fortes dores, porém visivelmente chateado pela situação. O clube deve informar a situação do atacante depois da partida. A partida, afinal, é importante nas pretensões do time na Liga dos Campeões.