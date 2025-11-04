De la Cruz tenta aproveitar brecha, ter sequência e acirrar disputa por posição no Flamengo

De la Cruz tenta aproveitar brecha, ter sequência e acirrar disputa por posição no FlamengoUruguaio foi titular no triunfo diante do Sport, visto que Jorginho está lesionado, e ganhou elogios do técnico Filipe Luís
No triunfo sobre o Sport, no Maracanã, o técnico Filipe Luís optou por rodar o elenco do Flamengo e um nome demonstrou que pretende acirrar a disputa entre os titulares na reta final da temporada. Trata-se de De la Cruz, que tenta aproveitar a brecha deixada pela lesão de Jorginho e mostrar que pode voltar ser uma boa opção no meio-campo rubro-negro.
No momento, o camisa 21 está de fora por causa de uma lesão da coxa direita, porém deve retornar na segunda quinzena de novembro. Até lá, o uruguaio terá três partidas para construir uma sequência entre os onze.
“Ele, com sequência de treinamentos, performa com nível de clube grande europeu. Várias coisas aconteceram antes do Mundial. Lesão no joelho, atuar no sacrifício… E ele perdeu essa capacidade de somar treinos. Ele forçou ainda mais depois, teve uma gripe. Perdeu muito essa sequência e não pôde nem competir por posição. O Nico, com ritmo e bem treinado, é top”, elogiou Filipe Luís.
Vale lembrar que este foi apenas o quinto jogo em que De la Cruz foi titular depois do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Ao longo da temporada, o jogador teve uma lesão crônica no joelho direito, que refletiu na mesma região, no lado esquerdo. Além disso, passou por um cronograma individualizado e controle de carga para evitar o agravamento da lesão.
Por fim, o atleta esteve em campo em 28 dos 63 jogos do time principal do Flamengo nesta temporada, sendo 22 deles como titular. Com as chegadas de Jorginho e Saúl, o camisa 18 perdeu ainda mais espaço.
