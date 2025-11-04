De la Cruz tenta aproveitar brecha, ter sequência e acirrar disputa por posição no Flamengo

No triunfo sobre o Sport, no Maracanã, o técnico Filipe Luís optou por rodar o elenco do Flamengo e um nome demonstrou que pretende acirrar a disputa entre os titulares na reta final da temporada. Trata-se de De la Cruz, que tenta aproveitar a brecha deixada pela lesão de Jorginho e mostrar que pode voltar ser uma boa opção no meio-campo rubro-negro.

No momento, o camisa 21 está de fora por causa de uma lesão da coxa direita, porém deve retornar na segunda quinzena de novembro. Até lá, o uruguaio terá três partidas para construir uma sequência entre os onze.