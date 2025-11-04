De destaque ao ostracismo no Vasco, Paulinho vive incerteza sobre o futuro

Meio-campista foi importante em 2023, mas depois da grave lesão ligamentar no joelho, não conseguiu recuperar o seu espaço no Cruz-Maltino / Crédito: Jogada 10

Depois de ficar de fora do jogo contra o São Paulo, Paulinho voltou a ser relacionado pelo Vasco. O meio-campista estará no banco de reservas no clássico com o Botafogo, nesta quarta-feira (5), no Nilton Santos, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O desfalque de Nuno Moreira, que cumpre suspensão, abriu espaço para o retorno de Paulinho. No entanto, o jogador vive um momento de ostracismo no Vasco, principalmente após a chegada de Fernando Diniz. Com o treinador, foram apenas seis partidas, todas entrando na reta final das partidas.

LEIA MAIS: Vasco: Barros treina sem restrições e está relacionado contra o Botafogo O último jogo em que Paulinho foi utilizado tem mais de um mês. O jogador entrou aos 41 minutos do segundo tempo da partida contra o Ceará. O Vasco vencia por 2 a 1, mas cedeu o empate no último lance. Outro jogador após a lesão A falta de espaço de Paulinho gera dúvidas nos torcedores do Vasco. Afinal de contas, o jogador foi muito importante na campanha contra o rebaixamento no Brasileirão de 2023. A grave lesão no joelho sofrida no início de 2024 foi muito lamentada, mas a expectativa era positiva para o retorno em 2025. No entanto, ela não se confirmou. Paulinho até começou o ano como titular sob o comando de Fábio Carille, porém as más atuações o fizeram perder espaço na época para Jair e Tchê Tchê. Atualmente essa situação permanece, com Paulinho atrás de Tchê Tchê, Thiago Mendes e até de Mateus Carvalho na função de segundo volante.