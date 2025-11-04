David Beckham recebe título das mãos do rei Charles III em cerimônia no Castelo de Windsor

David Beckham recebe título das mãos do rei Charles III em cerimônia no Castelo de WindsorA honraria, concedida em celebração intimista, coroa um processo iniciado há mais de dez anos como reconhecimento ao ídolo do futebol inglês
O Rei Charles III, em cerimônia no Castelo de Windsor nesta terça-feira (4), condecorou David Beckham a cavaleiro da monarquia britânica. Aos 50 anos, o ídolo da seleção inglesa e do Manchester United recebeu a homenagem por sua trajetória no esporte e atuações em causas filantrópicas aos longo das últimas décadas.
O título de cavaleiro coroa um processo iniciado há mais de dez anos, visto que recebeu sua primeira indicação em 2011. À época, o ex-jogador teve um papel de destaque e atuou como um dos embaixadores da candidatura de Londres aos Jogos Olímpicos de 2012.
A nomeação, contudo, acabou vetada elo Comitê de Honrarias, devido ao envolvimento do ex-atleta em um esquema de sonegação fiscal. Ele acabou absolvido posteriormente das acusações e regularizou sua situação junto às autoridades fiscais britânicas.
Desde então, Beckham manteve sua imagem pública fortemente ligada ao esporte, à diplomacia cultural e à filantropia. Sua dedicação a campanhas voltadas à infância e ao desenvolvimento global, além da participação ativa em ações sociais, consolidou sua presença como um dos representantes mais respeitados do Reino Unido.
Cerimônia intimista
O agora Sir David Beckham compareceu à cerimônia acompanhado de sua esposa, Victoria, e de seus pais. A presença da ex-Spice Girl, oficialmente reconhecida como Lady, ficou marcada por gestos de carinho e orgulho durante a solenidade. O evento ocorreu em clima de informalidade entre o rei e o ex-jogador, que possuem relação próxima.
“Estou imensamente orgulhoso por este reconhecimento. Uma honra que representa tudo o que vivi dentro e fora dos campos”, declarou o agora cavaleiro, quando confirmado entre os nomes escolhidos nas Honras de Aniversário do Rei.
Segundo a imprensa britânica, o convite oficial para cerimônia ocorreu com antecedência. Inclusive a mídia recordou um encontro entre o ex-atleta e o monarca, além da rainha Camilla, durante a última edição do Chelsea Flower Show.
“Você entendeu, não entendeu?”, questionou Charles na ocasião, em tom descontraído. “Achei incrível, obrigado. Muita gentileza sua”, respondeu o ex-atleta.
Histórico de serviços ao esporte
O ex-jogador á havia sido agraciado anteriormente com a Ordem do Império Britânico (OBE), entregue em 2003 pela rainha Elizabeth II, em reconhecimento aos serviços prestados ao futebol. A nova honraria representa o grau mais alto de aclamação da monarquia britânica a cidadãos de destaque.
Ex-meia de clubes como United, Real Madrid, Milan, PSG e Los Angeles Galaxy, ele se aposentou dos gramados em 2013. Acumulou seis títulos ingleses na carreira, além de uma Liga dos Campeões, dois Campeonatos da Espanha e um título da Major League Soccer (MLS), entre outras. Pela seleção inglesa, atuou em 115 partidas e disputou três Copas do Mundo.
Alcance de David Beckham
Nesse ínterim, o ex-jogador construiu uma sólida imagem pública e um patrimônio estimado em 500 milhões de libras (cerca de R$ 3,2 bilhões). Na vida pessoal, forma, junto à Victoria, um dos casais mais influentes do Reino Unido.
O ex-jogador ainda participa do meio esportivo como sócio-fundador do Inter Miami, que tem Messi como principal nome na atualidade. Ele atua como dirigente no futebol norte-americano.
