David Beckham recebe título das mãos do rei Charles III em cerimônia no Castelo de Windsor

A honraria, concedida em celebração intimista, coroa um processo iniciado há mais de dez anos como reconhecimento ao ídolo do futebol inglês / Crédito: Jogada 10

O Rei Charles III, em cerimônia no Castelo de Windsor nesta terça-feira (4), condecorou David Beckham a cavaleiro da monarquia britânica. Aos 50 anos, o ídolo da seleção inglesa e do Manchester United recebeu a homenagem por sua trajetória no esporte e atuações em causas filantrópicas aos longo das últimas décadas.

O título de cavaleiro coroa um processo iniciado há mais de dez anos, visto que recebeu sua primeira indicação em 2011. À época, o ex-jogador teve um papel de destaque e atuou como um dos embaixadores da candidatura de Londres aos Jogos Olímpicos de 2012. A nomeação, contudo, acabou vetada elo Comitê de Honrarias, devido ao envolvimento do ex-atleta em um esquema de sonegação fiscal. Ele acabou absolvido posteriormente das acusações e regularizou sua situação junto às autoridades fiscais britânicas. Desde então, Beckham manteve sua imagem pública fortemente ligada ao esporte, à diplomacia cultural e à filantropia. Sua dedicação a campanhas voltadas à infância e ao desenvolvimento global, além da participação ativa em ações sociais, consolidou sua presença como um dos representantes mais respeitados do Reino Unido. Cerimônia intimista O agora Sir David Beckham compareceu à cerimônia acompanhado de sua esposa, Victoria, e de seus pais. A presença da ex-Spice Girl, oficialmente reconhecida como Lady, ficou marcada por gestos de carinho e orgulho durante a solenidade. O evento ocorreu em clima de informalidade entre o rei e o ex-jogador, que possuem relação próxima.

“Estou imensamente orgulhoso por este reconhecimento. Uma honra que representa tudo o que vivi dentro e fora dos campos”, declarou o agora cavaleiro, quando confirmado entre os nomes escolhidos nas Honras de Aniversário do Rei. Segundo a imprensa britânica, o convite oficial para cerimônia ocorreu com antecedência. Inclusive a mídia recordou um encontro entre o ex-atleta e o monarca, além da rainha Camilla, durante a última edição do Chelsea Flower Show. “Você entendeu, não entendeu?”, questionou Charles na ocasião, em tom descontraído. “Achei incrível, obrigado. Muita gentileza sua”, respondeu o ex-atleta.

Histórico de serviços ao esporte O ex-jogador á havia sido agraciado anteriormente com a Ordem do Império Britânico (OBE), entregue em 2003 pela rainha Elizabeth II, em reconhecimento aos serviços prestados ao futebol. A nova honraria representa o grau mais alto de aclamação da monarquia britânica a cidadãos de destaque. Ex-meia de clubes como United, Real Madrid, Milan, PSG e Los Angeles Galaxy, ele se aposentou dos gramados em 2013. Acumulou seis títulos ingleses na carreira, além de uma Liga dos Campeões, dois Campeonatos da Espanha e um título da Major League Soccer (MLS), entre outras. Pela seleção inglesa, atuou em 115 partidas e disputou três Copas do Mundo.