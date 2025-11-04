Cristiano Ronaldo se declara ao United e defende Amorim: “Milagres são impossíveis”

Craque português ressalta que problemas dos Red Devils vão além de técnicos e jogadores e que clube necessita de mudanças / Crédito: Jogada 10

Mesmo distante do Manchester United, Cristiano Ronaldo nunca escondeu o amor pelo clube inglês. Afinal, o craque chegou aos Red Devils quando tinha apenas 18 anos e fez história ao defendê-los por sete anos, em duas passagens. Em entrevista ao seu próprio canal, o português defendeu o trabalho do técnico Ruben Amorim e ressaltou que o clube tem que fazer mudanças para voltar a disputar títulos. “Estou triste porque é um dos clubes mais importantes no mundo, que ainda tenho no meu coração. É preciso continuar com pessoas inteligentes para criar uma base para o futuro, como o United tinha há alguns anos. Beckham, Roy Keane… tornaram-se grandes jogadores, mas havia juventude. Hoje não tem uma estrutura. Espero que mude no futuro porque o potencial do clube é incrível”, disse.

Atualmente, Cristiano soma mais de 70 milhões de seguidores em seu canal, criado em agosto para “estar mais próximo dos fãs”. Nesta terça-feira (4), ele teve uma conversa com o jornalista britânico Piers Morgan, famoso por entrevistar grandes personalidades. “(O United) Ainda está no meu coração, mas temos de ser honestos. Não está no bom caminho. Têm de mudar. E não é apenas em termos de jogadores e treinador”, completou. “Está a fazer o seu melhor (Amorim). O que é que ele vai fazer? Os milagres são impossíveis. Milagres só em Fátima, como dizemos em Portugal. Não vai fazer milagres, até os jogadores… Alguns deles não têm o mindset sobre o que é o Manchester United”, frisou.