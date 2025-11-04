Courtois lamenta derrota para o Liverpool: “Tentei de tudo, fiz o possível”

Goleiro do Real Madrid admite dificuldades em Anfield, elogia o rival e pede reação após o fim dos 100% de aproveitamento na Champions

O Real Madrid perdeu para o Liverpool por 1 a 0 nesta terça-feira (4), em Anfield, mas o resultado passou longe de ser culpa de Thibaut Courtois. O goleiro belga teve atuação brilhante, fez defesas decisivas e só foi superado por Mac Allister, de cabeça, aos 16 minutos do segundo tempo.

Depois da partida, Courtois analisou o jogo e reconheceu as dificuldades enfrentadas pelo time espanhol.

“Tentei de tudo, fiz o possível. Estou aqui para ajudar a equipe. Até o intervalo estávamos bem, mas no segundo tempo tivemos mais dificuldades. Eles ficaram bastante com a bola e nós precisamos melhorar. Jogar em Anfield é difícil… E agora precisamos ter calma e focar nos próximos jogos. Ganhamos 13 partidas de 15, ótimo começo de temporada. Dá para perder, mas o importante é termos reação”, disse Courtois em entrevista à ‘TNT Sports’.

O goleiro foi o principal nome do Real Madrid. Salvou três finalizações de Szoboszlai, uma delas cara a cara com o húngaro, além de evitar gols em chutes de Van Dijk, Ekitiké e do próprio Mac Allister, antes do argentino finalmente conseguir vencê-lo.