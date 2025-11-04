Corinthians vive ascensão e tenta repetir feito de 2024

Timão engata três vitórias seguidas e sonha com nova sequência histórica na reta final do Brasileiro para buscar vaga na Libertadores / Crédito: Jogada 10

O Corinthians vive seu melhor momento na temporada. Depois de meses de oscilações e dificuldades, o time comandado por Dorival Júnior emplacou três vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro e agora mira voos mais altos na reta final da competição. O Timão sofreu para encontrar consistência sob o comando de Dorival, muito em razão de lesões, suspensões e do transfer ban que impede o clube de registrar novos reforços. A recuperação, porém, veio em boa hora. O time, que passou boa parte do campeonato flertando com a zona de rebaixamento, já subiu para a 10ª colocação, com 42 pontos, e está a seis do G6, zona de classificação para a próxima Libertadores – porém, a chance aumenta se considerar um potencial G7 com Flamengo e Palmeiras na decisão do torneio.

“Nós fizemos jogos interessantes, às vezes o resultado não acontece e se apaga tudo. A dificuldade do campeonato é alta, temos tido várias surpresas. Acho que nenhuma equipe consegue manter uma regularidade. Acredito que o Corinthians tem feito bons jogos, raras foram as exceções”, disse Dorival após a vitória sobre o Grêmio, no último domingo. Olho na Libertadores e no embalo da reta final Além do Brasileirão, o Corinthians ainda pode garantir vaga na Libertadores via Copa do Brasil, mas o clube não quer depender do título do torneio. A ideia é manter a boa fase e brigar diretamente por uma das vagas na competição continental através do campeonato nacional. O técnico Dorival acredita que o momento é propício para uma arrancada. O Corinthians terá uma sequência favorável nas próximas rodadas, com dois jogos em casa, contra Ceará e São Paulo e apenas um fora, diante do Red Bull Bragantino. O desempenho recente faz lembrar a reta final de 2024, quando o time, então comandado por Ramón Díaz, emendou nove vitórias seguidas e saiu da luta contra o rebaixamento para conquistar uma vaga na fase preliminar da Libertadores.