Corinthians vive ascensão e tenta repetir feito de 2024

Corinthians vive ascensão e tenta repetir feito de 2024Timão engata três vitórias seguidas e sonha com nova sequência histórica na reta final do Brasileiro para buscar vaga na Libertadores
O Corinthians vive seu melhor momento na temporada. Depois de meses de oscilações e dificuldades, o time comandado por Dorival Júnior emplacou três vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro e agora mira voos mais altos na reta final da competição.
O Timão sofreu para encontrar consistência sob o comando de Dorival, muito em razão de lesões, suspensões e do transfer ban que impede o clube de registrar novos reforços. A recuperação, porém, veio em boa hora. O time, que passou boa parte do campeonato flertando com a zona de rebaixamento, já subiu para a 10ª colocação, com 42 pontos, e está a seis do G6, zona de classificação para a próxima Libertadores – porém, a chance aumenta se considerar um potencial G7 com Flamengo e Palmeiras na decisão do torneio.
“Nós fizemos jogos interessantes, às vezes o resultado não acontece e se apaga tudo. A dificuldade do campeonato é alta, temos tido várias surpresas. Acho que nenhuma equipe consegue manter uma regularidade. Acredito que o Corinthians tem feito bons jogos, raras foram as exceções”, disse Dorival após a vitória sobre o Grêmio, no último domingo.
Olho na Libertadores e no embalo da reta final
Além do Brasileirão, o Corinthians ainda pode garantir vaga na Libertadores via Copa do Brasil, mas o clube não quer depender do título do torneio. A ideia é manter a boa fase e brigar diretamente por uma das vagas na competição continental através do campeonato nacional.
O técnico Dorival acredita que o momento é propício para uma arrancada. O Corinthians terá uma sequência favorável nas próximas rodadas, com dois jogos em casa, contra Ceará e São Paulo e apenas um fora, diante do Red Bull Bragantino.
O desempenho recente faz lembrar a reta final de 2024, quando o time, então comandado por Ramón Díaz, emendou nove vitórias seguidas e saiu da luta contra o rebaixamento para conquistar uma vaga na fase preliminar da Libertadores.
Elenco completo impulsiona evolução no Corinthians
Um dos fatores que explicam o crescimento da equipe é o retorno de jogadores importantes, como o meia André Carrillo, que se recuperou de lesão e voltou a ser decisivo. Atualmente, Dorival conta com quase todo o elenco à disposição. Apenas Vitinho e André Luiz seguem em recuperação, com o segundo já próximo de voltar aos gramados.
“É um dado importante que não havia tido desde a minha chegada. O departamento médico nos proporcionou essa possibilidade, ter o grupo completo nesta parte importante da temporada. Hoje já vejo uma equipe mais tranquila, equilibrada”, destacou o treinador.
Com o elenco mais encorpado e o ambiente em alta, o Corinthians renova suas esperanças de terminar o ano em alta. E quem sabe, repetir o roteiro de superação que já viveu em outras temporadas recentes.