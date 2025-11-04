Corinthians poupa Hugo e ganha três reforços para encarar o Bragantino

Corinthians poupa Hugo e ganha três reforços para encarar o BragantinoGoleiro fica de fora partida no interior paulista por conta de pancada sofrida na última rodada, enquanto outros jogadores voltam de suspensão
O Corinthians encerrou nesta terça-feira (04) a preparação para encarar o Bragantino, em duelo válido pela 32ª rodada do Brasileirão, nesta quarta (05). Para o confronto, o Timão terá um desfalque na sua equipe, mas contará com o retorno de três jogadores.
Convocado mais uma vez para a Seleção Brasileira, o goleiro Hugo Souza ficou de fora da lista de relacionados para a partida. O Timão optou por poupar o jogador depois de o arqueiro sofrer uma pancada na coxa esquerda no jogo contra o Grêmio. Com isso, Felipe Longo terá mais uma oportunidade na meta alvinegra.
Por outro lado, Raniele, José Martínez e Breno Bidon voltam a ficar à disposição do treinador Dorival Júnior. O trio cumpriu suspensão automática na vitória do Corinthians sobre o Tricolor. Entretanto, só o primeiro deve começar o confronto contra o Massa Bruta.
Um provável Corinthians para a partida desta quarta tem: Felipe Longo; Matheuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Maycon, André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.
