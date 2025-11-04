Corinthians planeja 2026 sob incertezas, transfer bans e pressão interna

Com dívidas na Fifa, indefinições contratuais e cobranças públicas de jogadores, Timão tenta organizar o elenco para o ano que vem / Crédito: Jogada 10

O Corinthians começou o planejamento para a temporada de 2026 em meio a um cenário repleto de dúvidas, limitações e tensão nos bastidores. Com transfer bans ativos, dívidas milionárias e contratos prestes a expirar, o clube se vê diante de um desafio complexo para formar o elenco do próximo ano. Após a vitória sobre o Grêmio, o atacante Memphis Depay foi direto ao apontar a necessidade de mudanças profundas dentro do clube.

“Para que o Corinthians possa conquistar grandes coisas, são necessárias algumas mudanças que só as pessoas de dentro entendem”, afirmou o holandês. Depay ressaltou a falta de reforços recentes e citou a paralisação no mercado causada pela punição imposta pela Fifa. O Timão contratou apenas Vitinho antes de ser proibido de registrar novos atletas, punição que já dura três meses. O transfer ban, em vigor desde 12 de agosto, decorre de uma dívida de R$ 40 milhões com o Santos Laguna, do México, referente à compra do zagueiro Félix Torres. Segundo a diretoria, o pagamento está previsto para dezembro, o que permitiria a regularização da situação antes da próxima janela, marcada de 5 de janeiro a 3 de março. Dívidas e risco de novas punições no Corinthians A situação, contudo, é mais ampla. Além do caso com o Santos Laguna, o Corinthians possui outras cinco condenações na Fifa, uma delas confirmada pela Corte Arbitral do Esporte (CAS). No total, as dívidas somam R$ 125,6 milhões e podem gerar novas sanções nos próximos meses. Em coletiva, o técnico Dorival Júnior confirmou que recebeu garantias do presidente Osmar Stabile de que o problema seria resolvido, mas admitiu preocupação.

“Nós ainda não temos um norte. O presidente nos garantiu que teríamos essa situação solucionada. Já começamos a planejar o ano seguinte, mas com limitações, principalmente nas contratações”, disse o treinador. O elenco também passa por um período de incerteza. Fabrizio Angileri, Maycon, Talles Magno e Ángel Romero têm contrato apenas até o fim do ano. Os representantes de Angileri estão em São Paulo para negociar uma possível renovação, enquanto o caso de Maycon é mais complicado. Afinal, o meia pertence ao Shakhtar Donetsk, e o Timão acumula uma dívida de R$ 6,7 milhões com o clube ucraniano após quatro empréstimos seguidos.

No caso de Talles Magno e Romero, ainda não houve tratativas. A diretoria reconhece que, sem poder contratar, a saída de jogadores pode aprofundar a fragilidade do elenco, considerado “curto” por Dorival. Além disso, o Corinthians tem seis atletas emprestados, entre eles Pedro Raul, Fagner e Alex Santana, com vínculos prestes a expirar. O retorno deles é avaliado como uma alternativa de baixo custo, embora complique a folha salarial que o clube tenta reduzir. Crise política e pressão sobre Fabinho Soldado A crise financeira e as dificuldades no mercado de transferências se somam à instabilidade política interna. O executivo de futebol Fabinho Soldado é alvo de pressão dentro do clube, e sua continuidade em 2026 ainda não está assegurada. Stabile tem resistido a demiti-lo, temendo agravar o ambiente às vésperas das semifinais da Copa do Brasil, tratada como prioridade nesta reta final de temporada.