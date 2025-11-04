Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Conmebol avalia levar final da Libertadores para fora da América do Sul

Conmebol avalia levar final da Libertadores para fora da América do Sul

Entidade discute possibilidade de ampliar alcance global da competição continental
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Conmebol estuda a possibilidade de levar a final da Libertadores para fora da América do Sul. Afinal, a entidade vê potencial para ampliar alcance global do torneio continental. Contudo, a ideia ainda está em fase de desenvolvimento e não há previsão de isso acontecer em curto espaço de tempo. Em entrevista ao site “The Athletic”, o diretor comercial da entidade Juan Emilio Roa explicou o planejamento.

Final da Libertadores: venda para público geral começa nesta terça

“Seguimos avaliando. Isso faz parte do que precisamos fazer para aumentar o interesse global. Queremos desenvolver narrativas e experiências de marca durante a final, produzindo mais histórias sobre clubes e jogadores. A Libertadores já tem alcance global, com público forte especialmente nos Estados Unidos, na Europa e entre comunidades latino-americanas”, disse Juan Emilio Roa.

A final da Libertadores, inclusive, já ocorreu fora da América do Sul. Afinal, em 2018, a decisão entre os argentinos Boca Juniors e River Plate aconteceu no estádio Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid, na capital espanhola. Na ocasião, a Conmebol decidiu colocar o jogo em campo neutro após um ataque de torcedores do River ao ônibus do Boca antes da partida no Monumental de Núñez.

Na época, o jogo em campo neutro serviu de teste. Afinal, a partir de 2019, a Libertadores adotou a final em jogo único. A decisão de 2025 será a sétima neste novo formato. A cidade de Lima, no Peru, vai receber a final pela segunda vez, assim como o Rio de Janeiro, que já foi palco em 2020 e 2023. As outras finais ocorreram em Montevidéu, Guayaquil e Buenos Aires.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional futebol internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar