Conmebol avalia levar final da Libertadores para fora da América do Sul

A Conmebol estuda a possibilidade de levar a final da Libertadores para fora da América do Sul. Afinal, a entidade vê potencial para ampliar alcance global do torneio continental. Contudo, a ideia ainda está em fase de desenvolvimento e não há previsão de isso acontecer em curto espaço de tempo. Em entrevista ao site “The Athletic”, o diretor comercial da entidade Juan Emilio Roa explicou o planejamento.

“Seguimos avaliando. Isso faz parte do que precisamos fazer para aumentar o interesse global. Queremos desenvolver narrativas e experiências de marca durante a final, produzindo mais histórias sobre clubes e jogadores. A Libertadores já tem alcance global, com público forte especialmente nos Estados Unidos, na Europa e entre comunidades latino-americanas”, disse Juan Emilio Roa.

A final da Libertadores, inclusive, já ocorreu fora da América do Sul. Afinal, em 2018, a decisão entre os argentinos Boca Juniors e River Plate aconteceu no estádio Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid, na capital espanhola. Na ocasião, a Conmebol decidiu colocar o jogo em campo neutro após um ataque de torcedores do River ao ônibus do Boca antes da partida no Monumental de Núñez.

Na época, o jogo em campo neutro serviu de teste. Afinal, a partir de 2019, a Libertadores adotou a final em jogo único. A decisão de 2025 será a sétima neste novo formato. A cidade de Lima, no Peru, vai receber a final pela segunda vez, assim como o Rio de Janeiro, que já foi palco em 2020 e 2023. As outras finais ocorreram em Montevidéu, Guayaquil e Buenos Aires.

