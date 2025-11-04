Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Conmebol anuncia horário da final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo

Entidade informa que decisão do torneio continental será às 18h (de Brasília), do dia 29 de novembro, em Lima, capital do Peru
A Conmebol confirmou, nesta terça-feira (4), o horário da decisão única da Libertadores-2025, entre Palmeiras e Flamengo, marcada para o dia 29 de novembro, em Lima, capital do Peru. Assim, o confronto entre as equipes vai ocorrer às 18h (de Brasília) e promete fortes emoções para definir o primeiro time brasileiro a ser tetracampeão do torneio continental.

Dessa forma, o estádio Monumental, em Lima, tem capacidade para 80 mil torcedores e volta a sediar a decisão do torneio. Afinal, ele foi palco da final entre Flamengo e River Plate, no título rubro-negro, em 2019.

Essa será a sétima final única da Libertadores e a segunda vez em que uma capital se repete. O Maracanã, no Rio de Janeiro, também foi palco de partidas decisivas neste formato, em 2020 e 2023, nos títulos de Palmeiras e Fluminense.

A partida também marcará o reencontro das duas equipes em uma final da competição, visto que elas se enfrentaram em 2021. Na ocasião, o Alviverde de Abel Ferreira foi campeão ao bater o Flamengo de Renato Gaúcho por 2 a 1. O duelo ocorreu no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

Além disso, essa será a sétima final brasileira na história do torneio. Antes disso, tiveram São Paulo x Athletico (2005), Internacional x São Paulo (2006), Palmeiras x Santos (2020), Flamengo x Palmeiras (2021), Flamengo x Athletico (2022) e Botafogo x Atlético-MG (2024)

