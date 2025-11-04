Comentários de Leão e Oswaldo de Oliveira causam desconforto em Ancelotti

Os comentários dos ex-treinadores, hoje fora do mercado, foram considerados “deselegantes e desnecessários”. Dessa forma, dirigentes que estavam presentes no evento não gostaram do que aconteceu. Assim, Ancelotti se sentiu “desconfortável” com as palavras de Emerson Leão e Oswaldo de Oliveira, mas reagiu bem e não retrucou. Afinal, o treinador italiano se vê em um papel de ajudar o futebol brasileiro. Ele, aliás, recebeu uma homenagem no evento.

Uma situação nada agradável marcou o 2º Fórum Brasileiro dos Treinadores de Futebol, nesta terça-feira (4), organizado pela CBF. Afinal, os ex-treinadores Emerson Leão e Oswaldo de Oliveira se manifestaram contra estrangeiros no comando de clubes e da Seleção Brasileira, em evento que contou com a presença do técnico Carlo Ancelotti. Dessa forma, os comentários geraram desconforto no italiano, segundo “O Globo”.

Diretor da FBTF repudia postura dos ex-treinadores

Diretor da Federação Brasileira de Treinadores de Futebol, Alfredo Sampaio repudiou os comentários de Oswaldo de Oliveira e Emerson Leão. No encerramento do evento, o treinador lamentou o episódio, que gerou constrangimento e desconforto. Dessa forma, ele saiu em defesa do técnico Carlo Ancelotti e criticou, principalmente, as palavras de Oswaldo de Oliveira, que subiu um pouco mais de tom.

“Fica aqui o meu repúdio pela postura que ele (Oswaldo de Oliveira) teve aqui. Inadequada para um evento tão importante. Aqui, eram os treinadores brasileiros que estavam tentando se aproximar da instituição esportiva mais importante do país. Está mudando o futebol brasileiro. Nós queríamos estar nessa mudança. E hoje, confesso a vocês, que não sei se vamos conseguir fazer tudo que nós planejamos por força de uma pessoa que não teve o equilíbrio para entender onde estava”, disse.

Alfredo Sampaio, de 67 anos, ainda está em atividade. Conhecido pelo trabalho no futebol carioca, o treinador comandou o Sampaio Corrêa no Carioca de 2025, além do Bangu na Série A2 do estadual. Após conquistar o título da segunda divisão e garantir o retorno à elite para 2026, ele se despediu do clube e está livre no mercado.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.