Com Carrascal e Cebolinha, Flamengo divulga relacionados

Dupla está à disposição para jogo contra o São Paulo, nesta quarta-feira (5/11), na Vila Belmiro; veja o resto dos jogadores

Afinal, Cebolinha e Carrascal estão entre os atletas listados pelo técnico Filipe Luís. O primeiro está fora de ação desde o jogo contra o Botafogo, no dia 15 de outubro, pela 28ª rodada do Brasileirão. Assim, está recuperado de lesão no músculo do quadril, podendo retornar aos gramados.

O Flamengo divulgou no início da tarde desta terça-feira (4/11) os relacionados para o jogo contra o São Paulo, na quarta (5/11), na Vila Belmiro. Através das redes sociais, o Rubro-Negro confirmou a lista dos jogadores que viajam à Baixada Santista. E com novidades!

LEIA MAIS: Conmebol anuncia horário da final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo

A surpresa fica por conta de Carrascal. Afinal, o colombiano saiu durante a vitória do Flamengo por 3 a 0 sobre o Sport, no sábado (1º/11). Foi por conta de um edema ósseo na região da costela, de acordo com comunicado enviado pelo próprio clube. Como não houve fratura constatada, porém, o problema não assusta. Ele, inclusive, treinou nesta terça, véspera do duelo, de acordo com apuração do Jogada10.

A partida contra o São Paulo ocorre às 21h30 (de Brasília) desta quarta, na Vila Belmiro. O prélio, aliás, vale pela 31ª rodada do Brasileirão. O Flamengo surge na segunda posição, com 64 pontos – um a menos que o líder Palmeiras. O São Paulo, por sua vez, subiu para a oitava posição após derrotar o Vasco em São Januário, no domingo (2/11). Com o triunfo, a equipe de Hernán Crespo chegou aos 44 pontos e segue na briga por vaga na Libertadores em 2026.

Confira os relacionados do Flamengo