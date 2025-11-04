Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Clubes brasileiros assinam manifesto cobrando ações contra mudanças climáticas

Fluminense, Grêmio e Santos foram alguns dos clubes que assinaram manifesto do Terra FC e que será apresentado na COP30, em Belém
Autor Jogada 10
Jogada 10 Autor
Às vésperas do Brasil receber a COP30, conferência global sobre questões climáticas que vai acontecer em Belém a partir de 10 de novembro, 10 clubes brasileiros assinaram e lançaram um manifesto do “futebol pelo Planeta”. O manifesto foi lançado nesta terça-feira (4), em evento realizado no Estádio das Laranjeiras, do Fluminense.

Em parceria com o Terra FC, campanha de mobilização climática que usa o futebol para abordar questões climáticas, clubes como Fluminense, Grêmio e Santos assinaram o documento que faz um apelo para lideranças globais protegerem o planeta e o meio ambiente. Além dos clubes brasileiros, o River Plate, da Argentina, também endossou o documento.

Em resumo, o manifesto faz uma série de sugestões para autoridades globais para combaterem as mudanças climáticas. O documento, inclusive, será apresentado na COP30, em Belém.

“Financiem a transição para um futuro sustentável e justo, especialmente para as comunidades mais vulneráveis. (…) Cartão vermelho para grandes poluidores: o jogo precisa ser justo e as faltas, marcadas”, diz um trecho do manifesto.

O manifesto foi lançado em um evento que contou com a presença de ex-jogadores, como Edmilson, pentacampeão do mundo com a seleção brasileira, Aldair, tetracampeão, Washington e Grafite, além dos técnicos Renê Simões e Owsaldo de Oliveira. Além deles, o evento também contou com a participação do prefeito de Londres, Sadiq Khan, e de seu vice, Mete Coban, da diretora de programa da Presidência da COP30, Alice Amorim. Representantes de movimentos sociais e dos próprios clubes que assinaram o documento também estavam presentes

Clubes que assinaram o manifesto

  • Fluminense
  • Grêmio
  • Remo
  • Santos
  • River Plate (ARG)
  • Vila Nova-GO

Com o lançamento do manifesto, a ideia do Terra FC é coletar assinaturas de mais clubes, jogadores, ex-jogadores e autoridades no documento.

Confira o manifesto assinado pelos clubes

Manifesto do Futebol pelo Planeta: o jogo das nossas vidas

Estamos unidos por um só objetivo: proteger o jogo que a gente ama.

Nossos gramados estão sob risco de inundações. Nossas jogadoras e jogadores sofrem com o calor extremo. O futuro do nosso jogo está ameaçado.

Por isso, na contagem regressiva para a COP30, pedimos que as lideranças mundiais entrem em campo pelo planeta.
Esta é a partida mais decisiva que já jogamos: se vencermos, a bola continua rolando.

Um apelo às lideranças mundiais:

É hora de um plano de jogo para proteger nosso planeta e salvar o futebol.

– Toquem a bola para o futuro: Financiem a transição para um futuro sustentável e justo, especialmente para as comunidades mais vulneráveis.
– Protejam nossos campos: Defendam nossas florestas, nossa biodiversidade e os povos que são os guardiões delas.
– Façam a substituição: Acelerem a transição para um mundo com energia limpa e renovável.
– Cada gol contra a fome é um gol pela vida: Apoiem a agricultura sustentável para que todo mundo tenha comida no prato.
– Cartão vermelho para grandes poluidores: o jogo precisa ser justo e as faltas, marcadas.
– Espírito de time: integrem todos em campo, empresas, cidades, pessoas e ações regionais. Ninguém dribla sozinho.
Nosso compromisso: jogamos juntos pelo planeta

Nós – torcidas, jogadores e jogadoras, clubes e todo mundo que respira futebol – nos comprometemos a deixar as rivalidades de lado e a nos unirmos em um único time para defender nosso planeta.

Também nos comprometemos a organizar nosso esporte de forma mais sustentável e a usar a força do futebol, dos gramados às redes sociais, para construir um futuro onde a vitória é possível.

O futebol é a nossa paixão, a nossa força. Vamos usá-la para garantir que o jogo tenha futuro.

Sem planeta, sem futebol.
Venha conosco para a maior partida das nossas vidas.
Juntos e juntas, a gente vence.

 

Tags

Fluminense Santos

