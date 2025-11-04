Cédric treina normalmente e pode reforçar o São Paulo diante do Flamengo

Lateral-direito está recuperado de uma fratura no primeiro dedo do pé direito e deve estar entre os relacionados para jogo desta quarta / Crédito: Jogada 10

O São Paulo encerrou a preparação para enfrentar o Flamengo nesta quarta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. O técnico Hernán Crespo pode ter uma novidade para o confronto. Afinal, o lateral-direito Cédric Soares treinou normalmente nesta terça e não mostrou sinais de limitação de movimento durante a atividade. O jogador está recuperado de fratura no primeiro dedo do pé direito. Ele entrou em campo por último e, assim, passou por um corredor formado pelos atletas e recebeu alguns tapas.

Além do português, Crespo terá os retornos de Maik e Luciano, que cumpriram suspensão automática na vitória sobre o Vasco, no último domingo. Em contrapartida, o treinador não terá o zagueiro Alan Franco e o lateral-esquerdo Enzo Díaz, que levaram o terceiro amarelo e estão fora. Disputa na zaga do São Paulo Na defesa, Ferraresi e Rafael Toloi disputam a vaga de Alan Franco. Na lateral, Patryck deve assumir o lugar do argentino, afinal é o único atleta da posição disponível. Aliás, Wendell segue no departamento médico e não joga. Dessa maneira, o São Paulo pode ter o seguinte time em campo contra o Flamengo: Rafael; Ferraresi (Rafael Toloi), Arboleda e Sabino; Cédric Soares (Maik), Pablo Maia, Bobadilla, Marcos Antônio e Patryck; Luciano e Lucas Moura. No treino, os jogadores participaram de um trabalho de aquecimento. Em seguida, uma roda de bobinho e um circuito de troca de passes. As atividades prosseguiram com a comissão técnica de Crespo dividindo o plantel em dois grupos, sem envolver titulares e reservas.