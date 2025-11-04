CBF detalha tabela do Brasileirão das rodadas 34 a 36

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, nesta terça-feira (04/11), o detalhamento das rodadas 34, 35 e 36 do Campeonato Brasileiro. E, de fato, a entidade promoveu uma grande reorganização no calendário. O objetivo principal, aliás, é acomodar as agendas dos finalistas continentais: Palmeiras, Flamengo e Atlético-MG. Curiosamente, a 34ª rodada começará em plena Data-Fifa, com o jogo entre Botafogo e Sport no dia 18 de novembro.

Assim sendo, para beneficiar os clubes, a CBF promoveu um verdadeiro quebra-cabeça com as rodadas. Primeiramente, a entidade antecipou duas partidas da 37ª rodada (que ocorreria em dezembro) para o período da Data-Fifa. Desse modo, o Bragantino enfrentará o Atlético-MG no dia 16 de novembro, enquanto o Palmeiras joga contra o Vitória no dia 19. Entretanto, para compensar, dois jogos da 34ª rodada (Bragantino x Vitória e o crucial Atlético-MG x Palmeiras) foram adiados. Portanto, essas partidas ocorrerão apenas em 3 ou 4 de dezembro.