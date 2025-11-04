CBF detalha tabela do Brasileirão das rodadas 34 a 36

CBF detalha tabela do Brasileirão das rodadas 34 a 36Entidade reorganiza calendário para beneficiar finalistas da Libertadores e Sul-Americana; confronto entre Atlético-MG e Palmeiras é adiado
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, nesta terça-feira (04/11), o detalhamento das rodadas 34, 35 e 36 do Campeonato Brasileiro. E, de fato, a entidade promoveu uma grande reorganização no calendário. O objetivo principal, aliás, é acomodar as agendas dos finalistas continentais: Palmeiras, Flamengo e Atlético-MG. Curiosamente, a 34ª rodada começará em plena Data-Fifa, com o jogo entre Botafogo e Sport no dia 18 de novembro.
Assim sendo, para beneficiar os clubes, a CBF promoveu um verdadeiro quebra-cabeça com as rodadas. Primeiramente, a entidade antecipou duas partidas da 37ª rodada (que ocorreria em dezembro) para o período da Data-Fifa. Desse modo, o Bragantino enfrentará o Atlético-MG no dia 16 de novembro, enquanto o Palmeiras joga contra o Vitória no dia 19. Entretanto, para compensar, dois jogos da 34ª rodada (Bragantino x Vitória e o crucial Atlético-MG x Palmeiras) foram adiados. Portanto, essas partidas ocorrerão apenas em 3 ou 4 de dezembro.
CBF quer dar tempo aos finalistas
Sem dúvida, a lógica por trás das mudanças é clara: dar tempo de preparação aos times brasileiros. Com a antecipação de seu jogo, por exemplo, o Atlético-MG ganha uma semana inteira livre. Assim, o time poderá focar exclusivamente na final da Copa Sul-Americana, visto que o jogo ocorre no dia 22 de novembro, contra o Lanús.
Por fim, a final da Libertadores, obviamente, também impactou fortemente o calendário. A decisão do maior torneio do continente, marcada para o dia 29 de novembro, forçou a CBF antecipar os jogos de Palmeiras e Flamengo na 36ª rodada. Ambos os times entrarão em campo na terça-feira, dia 25 de novembro, quatro dias antes da grande final. O Rubro-Negro, contudo, terá um duelo difícil contra o Atlético-MG. Enquanto isso, o Alviverde viaja para enfrentar o Grêmio, em Porto Alegre.