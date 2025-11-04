CBF cria “Grupo de Trabalho” de Arbitragem e sediará reunião

Evento ocorrerá na próxima segunda-feira (10/11); saiba quem já confirmou presença na atividade / Crédito: Jogada 10

A CBF sediará na próxima segunda-feira (10) a reunião inaugural do Grupo de Trabalho (GT) de Arbitragem, marcado para às 10h (de Brasília). Assim, reunirá representantes de 16 clubes da Série A, 11 da B e 21 federações. Além disso, especialistas nacionais e internacionais, e representantes da FENAPAF, STJD, Abrafut, ANAF e CBF Academy marcarão presença. Dessa forma, a primeira atividade terá como abertura uma apresentação institucional de Netto Góes, que preside os trabalhos do GT. Também haverá exibição de materiais de especialistas convidados. Os clubes e federações inscritos, assim, também terão espaço para falar.

Da Série A, confirmaram presença os seguintes clubes: Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Red Bull Bragantino, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Juventude, Mirassol, Palmeiras, Santos, São Paulo e Vitória. Da B: América-MG, Athletic, Athletico, Atlético-GO, Chapecoense, Coritiba, Criciúma, Ferroviária, Paysandu, Remo e Vila Nova. Ainda segundo a CBF, estarão presentes ainda as Federações de Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. Presidente da CBF comenta criação do grupo Para o presidente da CBF, Samir Xaud, a criação de mais um espaço de diálogo entre estas partes fortalecerá, assim, o ecossistema do futebol brasileiro.

“A reunião inaugural do Grupo de Trabalho da Arbitragem representa mais um passo no processo de modernização que temos conduzido na CBF. Reunir clubes, federações e especialistas em torno de um mesmo propósito é fundamental para fortalecer a governança, a transparência e a credibilidade do futebol brasileiro”, disse. Já Netto Góes, presidente do GT, celebrou a criação do grupo. Ele falou um pouco mais sobre o que significa o novo espaço de diálogo da CBF. “É uma honra iniciar os trabalhos deste Grupo de Trabalho, que nasce com a missão de ouvir, dialogar e construir soluções para o futuro da arbitragem brasileira. Este é um espaço de cooperação e de compromisso com a evolução técnica, a valorização dos profissionais e a inovação no nosso futebol”, completou Góes.