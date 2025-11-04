Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

CBF altera tabela do Brasileirão para acomodar finais continentais

Jogos de Palmeiras, Flamengo e Atlético-MG são remarcados para otimizar a preparação para as decisões da Libertadores e Sul-Americana
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou uma série de mudanças significativas na reta final do Campeonato Brasileiro. A entidade precisou reorganizar o calendário para acomodar as agendas de Palmeiras, Flamengo e Atlético. Afinal, os três clubes estão classificados para as finais da Libertadores e da Copa Sul-Americana. Portanto, o objetivo da CBF foi otimizar a preparação dos times brasileiros para as decisões mais importantes do continente.

O “malabarismo” no calendário envolveu o adiamento de confrontos diretos e a antecipação de outros. Para o Atlético, por exemplo, a CBF puxou o jogo contra o Red Bull Bragantino para dentro da próxima Data-Fifa. Com isso, o Galo ganha tempo vital antes da final da Sul-Americana (dia 22/11). Ao mesmo tempo, o duelo crucial entre Galo e Palmeiras foi adiado para o início de dezembro.

Os finalistas da Libertadores também tiveram suas datas ajustadas. O Palmeiras enfrentará o Vitória no dia 19 de novembro. Nessa mesma data, ocorrerá o clássico Fluminense x Flamengo. Embora o dia 19 ainda seja parte da Data-Fifa, a CBF aposta na possibilidade de os jogadores convocados retornarem a tempo. Além disso, a entidade tomou outra medida importante para a semana da final da Libertadores.

A rodada que antecede a decisão (marcada para 29 de novembro) foi toda puxada para a terça-feira, dia 25 de novembro. Dessa maneira, o Flamengo terá um confronto difícil contra o Atlético. Enquanto isso, o Palmeiras terá uma viagem longa para encarar o Grêmio, em Porto Alegre. A mudança, contudo, garante mais dias de descanso e preparação para os finalistas.

Veja as datas alteradas:

16/11 (Data Fifa): Red Bull Bragantino x Atlético-MG
19/11: Palmeiras x Vitória
19/11: Fluminense x Flamengo

22/11: Final da Sul-Americana (Atlético-MG x Lanús)

25/11: Atlético-MG x Flamengo
25/11: Grêmio x Palmeiras

29/11: Final da Libertadores (Palmeiras x Flamengo)

03/12: Atlético-MG x Palmeiras

