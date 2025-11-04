CBF altera tabela do Brasileirão para acomodar finais continentais

CBF altera tabela do Brasileirão para acomodar finais continentaisJogos de Palmeiras, Flamengo e Atlético-MG são remarcados para otimizar a preparação para as decisões da Libertadores e Sul-Americana
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou uma série de mudanças significativas na reta final do Campeonato Brasileiro. A entidade precisou reorganizar o calendário para acomodar as agendas de Palmeiras, Flamengo e Atlético. Afinal, os três clubes estão classificados para as finais da Libertadores e da Copa Sul-Americana. Portanto, o objetivo da CBF foi otimizar a preparação dos times brasileiros para as decisões mais importantes do continente.
O “malabarismo” no calendário envolveu o adiamento de confrontos diretos e a antecipação de outros. Para o Atlético, por exemplo, a CBF puxou o jogo contra o Red Bull Bragantino para dentro da próxima Data-Fifa. Com isso, o Galo ganha tempo vital antes da final da Sul-Americana (dia 22/11). Ao mesmo tempo, o duelo crucial entre Galo e Palmeiras foi adiado para o início de dezembro.
Os finalistas da Libertadores também tiveram suas datas ajustadas. O Palmeiras enfrentará o Vitória no dia 19 de novembro. Nessa mesma data, ocorrerá o clássico Fluminense x Flamengo. Embora o dia 19 ainda seja parte da Data-Fifa, a CBF aposta na possibilidade de os jogadores convocados retornarem a tempo. Além disso, a entidade tomou outra medida importante para a semana da final da Libertadores.
A rodada que antecede a decisão (marcada para 29 de novembro) foi toda puxada para a terça-feira, dia 25 de novembro. Dessa maneira, o Flamengo terá um confronto difícil contra o Atlético. Enquanto isso, o Palmeiras terá uma viagem longa para encarar o Grêmio, em Porto Alegre. A mudança, contudo, garante mais dias de descanso e preparação para os finalistas.
Veja as datas alteradas:
16/11 (Data Fifa): Red Bull Bragantino x Atlético-MG
19/11: Palmeiras x Vitória
19/11: Fluminense x Flamengo
22/11: Final da Sul-Americana (Atlético-MG x Lanús)
25/11: Atlético-MG x Flamengo
25/11: Grêmio x Palmeiras
29/11: Final da Libertadores (Palmeiras x Flamengo)
03/12: Atlético-MG x Palmeiras