CBF altera tabela do Brasileirão para acomodar finais continentais

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou uma série de mudanças significativas na reta final do Campeonato Brasileiro. A entidade precisou reorganizar o calendário para acomodar as agendas de Palmeiras, Flamengo e Atlético. Afinal, os três clubes estão classificados para as finais da Libertadores e da Copa Sul-Americana. Portanto, o objetivo da CBF foi otimizar a preparação dos times brasileiros para as decisões mais importantes do continente.

O “malabarismo” no calendário envolveu o adiamento de confrontos diretos e a antecipação de outros. Para o Atlético, por exemplo, a CBF puxou o jogo contra o Red Bull Bragantino para dentro da próxima Data-Fifa. Com isso, o Galo ganha tempo vital antes da final da Sul-Americana (dia 22/11). Ao mesmo tempo, o duelo crucial entre Galo e Palmeiras foi adiado para o início de dezembro.