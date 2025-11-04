CazéTV investe em nome da ESPN e reforça time feminino para Copa do Mundo

Uma publicação compartilhada por Victoria Leite (@victorialeitem)

Amanda Viana, por sua vez, já participava da programação do canal como comentarista convidada, mas agora passa a integrar efetivamente o time. A profissional atuou em coberturas de eventos como a Copa do Mundo Feminina Sub-17 e detém experiências em empresas como DAZN, Amazon Prime Video, SportyNet, Goat e DSports.

CazéTV na Copa do Mundo

Conforme mencionado, o canal liderado por Casimiro chega à Copa do Mundo como única emissora brasileira com direitos de transmissão de todos os 104 jogos da edição 2026. As partidas seguirão o padrão das exibições em 2022, ou seja, gratuitas no Youtube e em outras plataformas digitais.

A emissora também prepara uma série de conteúdos exclusivos e entradas especiais durante a competição. Além disso, o canal terá exclusividade sobre os melhores momentos e destaques de todas partidas nas redes sociais. Isso garantirá uma cobertura completa em tempo real.

Universo imersivo

O canal ainda se uniu com a ‘TM1 Brand Experience’ para o lançamento de um projeto que visa transformar a experiência do torcedor. Com unidades no Rio de Janeiro e em São Paulo, o espaço funcionará como um parque temático do futebol, mesclando entretenimento, interatividade e tecnologia.

O espaço contará com estúdios abertos, ambientes imersivos, ativações de marcas, shows, convidados especiais e experiências exclusivas. Um dos objetivos da ação vislumbra estreitar o laço entre público e criadores de conteúdo, transferindo a comunidade digital para o mundo real.

