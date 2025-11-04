CazéTV investe em nome da ESPN e reforça time feminino para Copa do Mundo

CazéTV investe em nome da ESPN e reforça time feminino para Copa do MundoEmissora age no mercado visando o Mundial, visto que se destaca como único canal nacional com direitos de 100% dos jogos do torneio
A CazéTV oficializou nesta semana a chegada de Victória Leite, que vinha atuando como repórter na ESPN, ao time de jornalistas da plataforma. Além da comunicadora, o canal também confirmou o nome de Amanda Viana entre as novidades para Copa do Mundo 2026 — nos Estados Unidos, México e Canadá.
Embora o canal não tenha atualizado sobre a estreia da dupla, sabe-se que as contratações fazem parte da estratégia da emissora de ampliar o espaço feminino na grade. Especialmente no período de cobertura do maior evento do futebol mundial, que contará com a CazéTV como única com todos os direitos de transmissão.
Vitória Leite deixou a ESPN, onde atuava desde o início de 2024, para se tornar enviada do canal liderado por Casimiro Miguel aos EUA, como parte do grupo in loco no Mundial.
Com passagem por veículos como Globo, Canal Goat e ESPN, a jornalista já acompanhava de perto clubes de destaque em Minas Gerais e São Paulo.
Amanda Viana, por sua vez, já participava da programação do canal como comentarista convidada, mas agora passa a integrar efetivamente o time. A profissional atuou em coberturas de eventos como a Copa do Mundo Feminina Sub-17 e detém experiências em empresas como DAZN, Amazon Prime Video, SportyNet, Goat e DSports.
CazéTV na Copa do Mundo
Conforme mencionado, o canal liderado por Casimiro chega à Copa do Mundo como única emissora brasileira com direitos de transmissão de todos os 104 jogos da edição 2026. As partidas seguirão o padrão das exibições em 2022, ou seja, gratuitas no Youtube e em outras plataformas digitais.
A emissora também prepara uma série de conteúdos exclusivos e entradas especiais durante a competição. Além disso, o canal terá exclusividade sobre os melhores momentos e destaques de todas partidas nas redes sociais. Isso garantirá uma cobertura completa em tempo real.
Universo imersivo
O canal ainda se uniu com a ‘TM1 Brand Experience’ para o lançamento de um projeto que visa transformar a experiência do torcedor. Com unidades no Rio de Janeiro e em São Paulo, o espaço funcionará como um parque temático do futebol, mesclando entretenimento, interatividade e tecnologia.
O espaço contará com estúdios abertos, ambientes imersivos, ativações de marcas, shows, convidados especiais e experiências exclusivas. Um dos objetivos da ação vislumbra estreitar o laço entre público e criadores de conteúdo, transferindo a comunidade digital para o mundo real.
