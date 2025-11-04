Brasil atropela Honduras com goleada de 7 a 0 na estreia no Mundial Sub-17

Brasil atropela Honduras com goleada de 7 a 0 na estreia no Mundial Sub-17O próximo compromisso da seleção será na sexta-feira (7) contra a Indonésia, às 12h45 (de Brasília)
A seleção brasileira conseguiu uma estreia arrasadora no Copa do Mundo Sub‑17 ao golear a equipe de Honduras Sub‑17 por 7 a 0, nesta terça-feira, em Doha, no Catar. No outro jogo do Grupo H, Zâmbia derrotou por 2 a 1 a Indonésia.
O time comandado pelo técnico Dudu Patetuci abriu o placar logo aos oito minutos, com um chute potente de Ruan Pablo, do Bahia. Aos 14, Dell, também do Bahia, ampliou após interceptar um rebote em finalização de Arthur Ryan. Já aos 18, Felipe Morais, do Cruzeiro, marcou o terceiro com outro arremate de longa distância. Nos acréscimos, Ruan Pablo cruzou, Tiaguinho emendou de voleio e Dell fez mais um.
Na segunda etapa, o Brasil manteve o domínio. Aos 13 minutos, Vitão cabeceou para o gol após cruzamento de Ângelo e erro absurdo do goleiro Fuentes. Aos 29, Ângelo aproveitou sobra dentro da área e finalizou com categoria. Já aos 44, Gabriel Mec fechou o placar com um belo toque após assistência de Vinícius Rocha.
O próximo compromisso da seleção será contra a Indonésia, sexta-feira (7), às 12h45 (de Brasília).
