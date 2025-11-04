Botafogo x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem

Botafogo x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragemGlorioso e Cruz-Maltino fazem confronto que pode ser decisivo para as pretensões de jogar a Libertadores-2026
Botafogo e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 19h30, no Estádio Nilton Santos, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro-2025. Os rivais, aliás, se reencontram, no Colosso do Subúrbio, após as últimas quartas de final da Copa do Brasil, com o Cruz-Maltino superando o Glorioso, nos pênaltis, após dois empates em 1 a 1.
Onde assistir?
Amazon Prime (streaming) transmite a partida
Como chega o Botafogo?
O Botafogo vive um returno de altos e baixos, com muitos momentos de oscilação e um desempenho esportivo para lá de questionável. O Glorioso é o sexto lugar desta edição do Campeonato Brasileiro, com 48 pontos. Estaria, assim, classificado para a Copa Libertadores, mas a torcida anda desconfiada. E com muita razão. Triunfar no clássico é a única saída para amenizar a crise entre a comissão técnica e a massa alvinegra.
Uma boa notícia já começa na prévia. A equipe de Davide Ancelotti não tem nenhum jogador suspenso. O técnico italiano também adiantou que os meias Tucu e Savarino, ausentes no empate sem gols com o Mirassol, devem retornar no compromisso desta semana. Em contrapartida, a lista de machucados segue volumosa: Neto (goleiro), Pantaleão (zagueiro), Montoro (meia), Barrera (meia), Martins (atacante) e Nathan (atacante).
Como chega o Vasco?
O Vasco trata o clássico com o Botafogo como uma verdadeira decisão. Afinal de contas, um resultado que não seja a vitória deixará o Cruz-Maltino ainda mais longe de uma vaga na Copa Libertadores do ano que vem. Portanto, é vencer, chegar aos 45 pontos e se aproximar do Glorioso, que tem 48, ou se afastar de vez da briga pelo G7.
O técnico Fernando Diniz não terá o lateral-direito Paulo Henrique e o atacante Nuno Moreira. Ambos estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Na linha defensiva não há mistério. Puma Rodríguez assume a titularidade. Já no ataque, a tendência é de que Vegetti seja o titular. No entanto, Matheus França e David também são opções.
BOTAFOGO x VASCO
Campeonato Brasileiro – 32ª rodada
Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)
Data e hora: 5/11/2025, às 19h30 (horário de Brasília)
BOTAFOGO: Linck, Vitinho, Barboza, David Ricardo e Telles; Danilo, Freitas e Tucu; Santi, Jeffinho e Ramos. Técnico: Davide Ancelotti
VASCO: Jardim; Puma, Cuesta, Robert Renan e Piton; Barros, Tchê Tchê e Coutinho; Rayan, Gómez e Vegetti (França). Técnico: Fernando Diniz.
Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)
Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)
VAR: Diego Pombo Lopez (BA)
