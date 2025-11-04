Botafogo inicia negociação por renovação com Marçal

Lateral-esquerdo tem vínculo com o Mais Tradicional somente até dezembro. Saiba mais detalhes!

O Botafogo iniciou, nesta terça-feira (4), as conversas para renovar com Marçal, lateral-esquerdo de 36 anos cujo contrato se encerra em dezembro deste ano. A informação é do site “ge”.

A ideia do Mais Tradicional é ampliar o vínculo do defensor até o fim de 2026, ou seja, por mais uma temporada. O jogador, que também pode atuar como zagueiro, está de acordo com estas diretrizes do atual campeão continental e nacional.