Botafogo inicia negociação por renovação com Marçal

Lateral-esquerdo tem vínculo com o Mais Tradicional somente até dezembro. Saiba mais detalhes!
O Botafogo iniciou, nesta terça-feira (4), as conversas para renovar com Marçal, lateral-esquerdo de 36 anos cujo contrato se encerra em dezembro deste ano. A informação é do site “ge”.

A ideia do Mais Tradicional é ampliar o vínculo do defensor até o fim de 2026, ou seja, por mais uma temporada. O jogador, que também pode atuar como zagueiro, está de acordo com estas diretrizes do atual campeão continental e nacional.

Marçal é o jogador mais longevo do atual elenco. Ele veste a Estrela Solitária desde junho de 2022, no início da era SAF. No início de 2025, ele, sem contrato, saiu. Mas o Botafogo o trouxe rapidamente de volta.

O camisa 21 é uma liderança incontestável no grupo. Marçal registra, assim, 105 jogos pelo Mais Tradicional, com cinco gols e nove assistências, além dos títulos do Brasileirão e da Libertadores.

