Benfica x Bayer Leverkusen: onde assistir, escalações e arbitragem

Em situação delicada, equipes duelam nesta quarta (5), às 17h (de Brasília), pela quarta rodada da fase de liga da Champions League
Em busca da primeira vitória, Benfica e Leverkusen fazem duelo nesta quarta-feira (5), às 17h (de Brasília), pela quarta rodada da fase de liga da Champions, no Estádio da Luz, em Lisboa. Os Encarnados ainda não pontuaram na competição e precisam se recompor o mais rápido possível. Do outro lado, os alemãs também não venceram e sofreram uma goleada de 7 a 2 para o PSG na rodada anterior.

Onde assistir

A partida entre Benfica e Bayer Leverkusen, pela Liga dos Campeões, portanto, terá a transmissão da HBO Max.

Como chega o Benfica

O Benfica atravessa um momento que é difícil de entender. No Campeonato Português, o time de José Mourinho sustenta uma série positiva, com sete vitórias e três empates. Além disso, apresenta uma solidez defensiva. Porém, na Champions League, a equipe sofreu três derrotas seguidas: Newcastle, Chelsea e Qarabag. Diante disso, os Encarnados ainda não pontuaram e estão na penúltima colocação. Uma vitória é essencial nesta quarta-feira para evitar um vexame ainda maior em sua história na competição.

O treinador, aliás, segue com dificuldades para o confronto. Bruma, Nuno Félix e Leandro Santos não participaram dos treinos por estarem a recuperar das respetivas lesões. No entanto, Mourinho conta com o retorno de Amar Dedic, que se recuperou de uma lesão muscular do adutor longo da coxa esquerda.

Como chega o Bayer Leverkusen

Do outro lado, a fase também não é das melhores. Chega, aliás, a ser até pior. O Bayer Leverkusen, que perdeu peças-chave no time e ainda viu a saída de Xabi Alonso, se desestabilizou. Assim como o Benfica, na Champions League, ainda não venceu, com dois empates e uma derrota dolorida para o PSG. Para piorar, a equipe perdeu para o Bayern de Munique por 3 a 0 na Bundesliga, em atuação marcada por dificuldades defensivas e pouca capacidade de criação.

O técnico Kasper Hjulmand também terá muitos desfalques para o duelo por lesões e suspensão. Afinal, Exequiel Palacios (lesão muscular-tendínea no adutor da coxa direita); Lucas Vázquez (lesão muscular na coxa esquerda); Axel Tapé (estiramento na parte posterior da coxa esquerda); Equi Fernández (lesão no ligamento do joelho); Nathan Tella (lesão no joelho) e Robert Andrich (suspenso após cartão vermelho contra o PSG) estão fora.

BENFICA x BAYER LEVERKUSEN

4ª rodada da fase da liga da Champions League
Data-Hora: 5/11/2023 (quarta-feira), às 17h (horário de Brasília)
Local: Estádio da Luz, em Lisboa (POR)
BENFICA: Trubin; Aursnes, Otamendi, Tomás Araujo e Dahl; Barrenechea e Richard Ríos; Schjelderup, Sudakov e Lukebakio; Pavlidis. Técnico: José Mourinho.
BAYER LEVERKUSEN: Flekken; Tapsoba, Badé e Quansah; Grimaldo, Aleix García, Echeverri e Arthur Augusto; Poku e Kofane; Schick. Técnico: Kasper Hjulmand.
Árbitro: Simone Sozza (ITA)
Auxiliares: Filippo Meli (ITA) e Alessio Berti (ITA)
VAR: Aleandro Di Paolo (ITA)

