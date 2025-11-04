Ben Yedder volta a ser julgado por estupro e acumula série de acusações na França

Wissam enfrenta uma série de processos judiciais desde o fim de sua passagem pelo Monaco, em 2024, e já foi condenado anteriormente pelo crime / Crédito: Jogada 10

O juiz de instrução da Justiça francesa confirmou, nesta terça-feira (4), que o ex-jogador da seleção nacional Wissam Ben Yedder será novamente julgado por estupro e agressão sexual. O processo inclui também a acusação de tentativa de estupro, ampliando o escopo das investigações.

Ben enfrenta uma série de processos judiciais desde o fim de sua passagem pelo Monaco, em 2024. Wissam vestiu a camisa da França em 19 partidas, com três gols marcados. Em novembro de 2024, Wissam foi condenado a dois anos de prisão com pena suspensa por agressão sexual cometida em setembro daquele ano. O crime ocorreu após um encontro com uma jovem em Cap d’Ail, cidade próxima a Mônaco. O autos do processo aponta que o ex-jogador conheceu a mulher durante uma noite em que estava embriagado e, no trajeto do carro, teria tocado a vítima de forma inapropriada. Na sequência, teria se masturbado diante dela. A jovem denunciou o caso imediatamente às autoridades locais, e o atleta acabou detido. Versão de Ben Yedder Em julgamento, o ex-jogador declarou não se recordar do ocorrido, atribuindo o comportamento ao álcool.

“Não me lembro de nada, não sei dizer se fiz isso. Estou aqui por causa do álcool. Sem álcool, algo assim não passaria pela minha cabeça. (…) Peço sinceramente perdão (à vítima), à sua família e à minha família”, disse no tribunal. O juiz decidiu por uma pena de dois anos de prisão com suspensão, além de determinar o pagamento de 5 mil euros (cerca de R$ 30 mil) à vítima como indenização e outros 5 mil euros de multa por violação do código rodoviário. Por fim, o ex-atleta teve a carteira de habilitação suspensa por seis meses. A decisão também inclui seu nome no registro nacional de agressores sexuais.

Outras acusações e processos O ex-atacante responde a outros dois processos, também por condutas abusivas, paralelamente ao caso. Inclusive, o julgamento de um deles está marcado para o dia 27 de dezembro e trata sobre acusações de abuso psicológico contra sua atual esposa, de quem está em processo de divórcio. Já o outro caso se refere a uma denúncia de estupro registrada por uma jovem que o acusa de violência sexual durante uma festa no versão europeu de 2023. O ex-atleta nega ambas. Antes mesmo do caso principal da matéria, Wissam já havia sido condenado em setembro de 2024 por violência doméstica contra sua então companheira. Essa, porém, pelo tribunal correcional de Nice — que o multou em 90 mil euros (cerca de R$562 milhões) por agressões físicas.

Carreira marcada por polêmicas O atacante viveu o auge de sua carreira entre 2016 e 2024, com passagens por Toulouse, Sevilla e Monaco. No clube do Principado, tornou-se o segundo maior artilheiro da história, com 118 gols marcados. A cúpula optou por não renovar o vínculo com o atleta após sua vigência, em junho de 2024. Ben Yedder tentou se manter no futebol por mais um período e chegou a assinar com o Sepahan SC, do Irã, em abril de 2025. Ele deixou a equipe meses depois para transferir-se, em setembro, ao Sakaryaspor, da segunda divisão turca.