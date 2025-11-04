Bellingham quebra recorde e faz história na Champions

Bellingham quebra recorde e faz história na ChampionsAos 22 anos, meia do Real Madrid se torna o jogador mais jovem a alcançar 50 partidas no principal torneio europeu
Titular no duelo entre Real Madrid e Liverpool, em Anfield, Jude Bellingham fez história nesta terça-feira (4) ao se tornar o jogador mais jovem a alcançar 50 partidas na Champions.
O meio-campista inglês atingiu a marca com somente 22 anos e 128 dias, superando o recorde que pertencia a Iker Casillas, lenda do Real Madrid e ex-capitão do clube.
Dos 50 jogos, 23 foram pelo Borussia Dortmund e 27 com a camisa do Real Madrid.
