Bellingham quebra recorde e faz história na Champions

Aos 22 anos, meia do Real Madrid se torna o jogador mais jovem a alcançar 50 partidas no principal torneio europeu
Titular no duelo entre Real Madrid e Liverpool, em Anfield, Jude Bellingham fez história nesta terça-feira (4) ao se tornar o jogador mais jovem a alcançar 50 partidas na Champions.

O meio-campista inglês atingiu a marca com somente 22 anos e 128 dias, superando o recorde que pertencia a Iker Casillas, lenda do Real Madrid e ex-capitão do clube.

Dos 50 jogos, 23 foram pelo Borussia Dortmund e 27 com a camisa do Real Madrid.

