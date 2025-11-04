Bellingham quebra recorde e faz história na Champions

Aos 22 anos, meia do Real Madrid se torna o jogador mais jovem a alcançar 50 partidas no principal torneio europeu

Titular no duelo entre Real Madrid e Liverpool, em Anfield, Jude Bellingham fez história nesta terça-feira (4) ao se tornar o jogador mais jovem a alcançar 50 partidas na Champions.

LEIA MAIS: Haaland evita comparações com Messi e Cristiano Ronaldo