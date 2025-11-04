Atlético x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem

Com objetivos opostos no Brasileiro e com retornos importantes aos times, Atlético e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira, na Arena MRV / Crédito: Jogada 10

Atlético Mineiro e Bahia se enfrentam, nesta quarta-feira (5), na Arena MRV, de olho em objetivos diferentes no Campeonato Brasileiro. As equipes medem forças às 20h (horário de Brasília), em partida válida pela 32ª rodada da competição. Enquanto o Bahia tenta diminuir a distância para o G-4 e confirmar uma vaga direta para a próxima Copa Libertadores, o Atlético quer se afastar de vez da zona de rebaixamento. Em resumo, o Bahia é o atual quinto colocado, com 52 pontos, enquanto o Atlético é apenas o 13º, com 37 pontos.

Onde assistir A partida entre Atlético e Bahia terá transmissão do Premiere. Como chega o Atlético O Atlético Mineiro chega para o jogo contra o Bahia em um momento irregular no Campeonato Brasileiro, mas vem de dois bons resultados. Afinal, o Galo venceu o Ceará, em casa, e conseguiu segurar um empate com o Inter, em pleno Beira-Rio, mesmo atuando praticamente toda a partida com um jogador a menos.

Para a partida contra o Bahia, o Galo não conta com Vitor Hugo, expulso contra o Inter. Além disso, também vai ter um desfalques na beira do campo. Afinal, o técnico Jorge Sampaoli também foi suspenso após receber um cartão vermelho contra o clube gaúcho. No entanto, por outro lado, o Atlético conta com os retorno do lateral-esquerdo Guilherme Arana e do meia Gustavo Scarpa, que cumpriram suspensão na última rodada. Como chega o Bahia

O Bahia entra na 32 rodada do Brasileirão já sabendo como vai terminar este meio de semana. Afinal, o Tricolor está quatro pontos na frente do Botafogo, atual quinto colocado, e quatro pontos atrás do Mirassol, primeiro time dentro do G-4. No entanto, o time de Rogério Ceni, é claro, quer diminuir esta distância para o pelotão de frenta do Brasileirão. Para isso, o Bahia vai precisar voltar a vencer como visitante, o que não acontece em competições nacionais desde 16 agosto, quando bateu o Corinthians, na Neo Química Arena. Desde então, foram sete jogos, com um empate e seis derrotas jogando fora de casa.