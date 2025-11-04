Atlético vence o Saint-Gilloise e sobe na tabela da Champions

Atlético vence o Saint-Gilloise e sobe na tabela da ChampionsEm jogo complicado no Metropolitano, Julián Álvarez, Gallagher e Llorente marcam os gols do triunfo colchonero por 3 a 1
O Atlético de Madrid contou com o fator casa para vencer mais uma na Champions. Nesta terça-feira (4), pela quarta rodada da fase de liga da competição, os espanhóis bateram o Union Saint-Gilloise por 3 a 1, no Metropolitano. Julián Álvarez, Gallagher e Llorente marcaram os gols do sofrido triunfo, com Sykes descontando.
O resultado faz o Colchonero subir na tabela de classificação na Champions. Com a vitória, chega à 15ª colocação, com seis pontos em quatro rodadas. O time belga, por sua vez, cai para 27º lugar.
Na próxima rodada, o Union Saint-Gilloise vai até Istambul para enfrentar o Galatasaray, às 14h45 (de Brasília) de terça-feira (25 de novembro). No dia seguinte, o Atlético recebe a Inter de Milão no Metropolitano, às 17h.
O Atlético não se encontrou nos primeiros minutos de jogo, com o Saint-Gilloise marcando em cima e ficando com a bola no campo de ataque. Aos poucos, o Colchonero foi trocando passes no setor ofensivo, mas sem conseguir espaço para entrar na área belga. Assim, Álvarez tentou de longe, para defesa do goleiro Scherpen.
Eram raras as vezes em que o Atlético conseguia escapar com perigo, visto que o time visitante fazia grande recomposição defensiva. Quando não conseguia, os espanhóis até levavam certo perigo, mas sem finalizar. Os visitantes tinham mais o controle do jogo e quase marcaram com Mac Allister, que furou na pequena área uma tentativa de bicicleta.
Atlético abre o placar em jogada veloz pela direita
O Colchonero, enfim, conseguiu ativar uma jogada em velocidade. Após roubar a bola na defesa, a equipe saiu tocando rápido até acelerar para Giovanni Simeone. O argentino passou pela marcação e rolou na medida para o compatriota Julián Álvarez, que dominou e mandou para o fundo da rede. A bola ainda passou entre as pernas do goleiro.
Nos acréscimos, o Atlético chegou ao segundo gol. Após jogada pela esquerda, a bola parou em Molina do outro lado. O lateral finalizou com força, na trave de Scherpen. Griezmann, no rebote, mandou para o fundo do gol. Contudo, no início da jogada, Baena estava impedido, e o árbitro anulou.
Na volta do segundo tempo, o Colchonero mostrou-se mais organizado e perigoso, segurando um pouco mais as tentativas dos belgas. Logo no início, Simeone bateu e mandou para fora. O argentino, filho do lendário técnico da equipe, era uma válvula de escape pela direita, dando trabalho à defesa adversária. Griezmann quase aproveitou jogada na área, Sorloth pediu pênalti. Apesar do domínio, o Saint-Gilloise quase empatou. Em cobrança de falta, a bola sobrou para David, que mandou para fora.
Gallagher faz o segundo gol dos espanhóis
