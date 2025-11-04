Astro do PSG, Désiré Doué conquista o Golden Boy 2025

Jovem foi premiado como o melhor jogador europeu com menos de 21 anos, após temporada brilhante e atuação decisiva na final da Champions League

O francês Désiré Doué, destaque do Paris Saint-Germain, recebeu nesta terça-feira (4) o prêmio Golden Boy 2025, que reconhece o melhor jogador europeu sub-21. Ele fez uma temporada brilhante e teve atuação decisiva na final da Champions League.

Na temporada passada, Doué se destacou com 16 gols e 14 assistências em 61 partidas, evidenciando sua influência constante dentro da equipe. Na final da 2025 Champions League, contra a Inter de Milão, ele marcou dois gols e fez uma assistência na goleada por 5 a 0, atuando como peça decisiva no triunfo inédito de sua equipe.

A phenomenal season for the young Frenchman, who won everything with Paris Saint-Germain! #GoldenBoyAwards | #GoldenBoy2025 | #GBFBIndex | #FootballBenchmark | #Tuttosport pic.twitter.com/qC1jYUa7jT

O jornal italiano Tuttosport promove o Golden Boy e exige que o atleta atue em uma das 25 principais ligas europeias.

