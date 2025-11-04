Arsenal vence Slavia Praga e segue com 100% na Champions

Saka e Merino brilham em vitória por 3 a 0 que mantém o time comandado pelo técnico Mikel Arteta invicto e embalado na temporada

Quem vai parar o Arsenal? O time inglês venceu o Slavia Praga por 3 a 0, nesta terça-feira (4), em partida válida pela 4ª rodada da fase de liga da Champions 2025/26. Bukayo Saka, de pênalti, e Mikel Merino, duas vezes, marcaram os gols da vitória na Fortuna Arena, em Praga, na República Tcheca, e mantiveram os 100% de aproveitamento na principal competição de clubes do futebol europeu.

Dessa maneira, o Arsenal chegou a 12 pontos em quatro rodadas na fase de liga da Champions e está a passos largos para confirmar a classificação para as oitavas de final. Ao término das oito rodadas da fase de liga, os oito melhores times garantem vaga direta. Já as equipes que ficarem entre a 9ª e a 24ª colocação disputam os playoffs.

Ao mesmo tempo, o time comandado pelo técnico Mikel Arteta chegou à marca de 13 jogos de invencibilidade na temporada, além de ser o líder isolado da Premier League, com seis pontos de vantagem, e estar classificado para as quartas de final da Copa da Liga Inglesa.

Por outro lado, o Slavia Praga segue sem vencer nesta edição da Champions, com dois empates e duas derrotas em quatro rodadas. Assim, o time somou apenas dois pontos e precisa de vitórias nas últimas rodadas para buscar uma vaga nos playoffs. Isto porque o atual desempenho elimina o time direto na primeira fase.

Além disso, a derrota em casa encerrou uma sequência de cinco jogos do Slavia Praga sem sofrer gols. O clube de Praga é líder do Campeonato Sueco, empatado em 30 pontos com o grande rival Sparta.