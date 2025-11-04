Árbitro acusa Porto por tentativa de intimidação no vestiário

Árbitro acusa Porto por tentativa de intimidação no vestiárioFábio Veríssimo denuncia o clube durante intervalo da partida contra o Braga, no Estádio do Dragão, no último domingo
O árbitro Fábio Veríssimo acusou o Porto de tentativa de pressão e intimidação na partida do último domingo (2), com o Braga, pela 10ª rodada do Campeonato Português. De acordo com o juiz, os Dragões ao colocaram uma televisão que exibia lances da partida no vestiário durante o intervalo do jogo.
De acordo com o jornal português “A Bola”, a televisão não tinha como ser desligada. O gol anulado do Porto no primeiro tempo. Além disso, um tento similar do Benfica na final do Torneio da Pontinha, validado por Veríssimo, também esteve em reprodução. Os Encarnados, aliás, soltaram uma nota contra a posição do rival.
Mesmo com a revolta, o Porto venceu o confronto por 2 a 1 e assumiu a liderança isolada do Campeonato Português, com 28 pontos.
Benfica se pronunciou
“O Sport Lisboa e Benfica exige que a Liga, o Conselho de Arbitragem e o Conselho de Disciplina atuem com urgência em face das informações tornadas públicas sobre uma grave coação ao árbitro da partida FC Porto – S. C. Braga. Em face da gravidade dos acontecimentos reportados impõe -se um reação rápida das autoridades competentes. E uma clarificação quanto aos desenvolvimentos deste episódio que em nada dignifica e credibiliza o futebol português, pelo que é imperativo que haja consequências exemplares. O Sport Lisboa e Benfica não admitirá qualquer passividade ou delongas nesta matéria”.
