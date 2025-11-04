Árbitro acusa Porto por tentativa de intimidação no vestiário

Fábio Veríssimo denuncia o clube durante intervalo da partida contra o Braga, no Estádio do Dragão, no último domingo / Crédito: Jogada 10

O árbitro Fábio Veríssimo acusou o Porto de tentativa de pressão e intimidação na partida do último domingo (2), com o Braga, pela 10ª rodada do Campeonato Português. De acordo com o juiz, os Dragões ao colocaram uma televisão que exibia lances da partida no vestiário durante o intervalo do jogo. De acordo com o jornal português “A Bola”, a televisão não tinha como ser desligada. O gol anulado do Porto no primeiro tempo. Além disso, um tento similar do Benfica na final do Torneio da Pontinha, validado por Veríssimo, também esteve em reprodução. Os Encarnados, aliás, soltaram uma nota contra a posição do rival.