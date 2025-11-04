Abel Ferreira vai esperar final da Libertadores para definir futuro no Palmeiras

Treinador quer evitar distrações antes da decisão, enquanto clube já deixa o novo contrato formulado / Crédito: Jogada 10

O torcedor do Palmeiras vai ter que aguardar mais um pouco para saber se Abel Ferreira seguirá no clube para a próxima temporada. Afinal, ao contrário da vontade alviverde, o treinador deve esperar a final da Libertadores para definir se renova ou não com o Verdão. De acordo com o jornalista Valentin Furlan, do portal Uol, o português tomou a decisão para evitar distrações antes dos momentos decisivos da temporada. Além da grande decisão da Libertadores, o Palmeiras também disputa o título do Campeonato Brasileiro, e tem como principal concorrente o Flamengo.