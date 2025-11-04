Abel Ferreira vai esperar final da Libertadores para definir futuro no Palmeiras

Abel Ferreira vai esperar final da Libertadores para definir futuro no PalmeirasTreinador quer evitar distrações antes da decisão, enquanto clube já deixa o novo contrato formulado
O torcedor do Palmeiras vai ter que aguardar mais um pouco para saber se Abel Ferreira seguirá no clube para a próxima temporada. Afinal, ao contrário da vontade alviverde, o treinador deve esperar a final da Libertadores para definir se renova ou não com o Verdão.
De acordo com o jornalista Valentin Furlan, do portal Uol, o português tomou a decisão para evitar distrações antes dos momentos decisivos da temporada. Além da grande decisão da Libertadores, o Palmeiras também disputa o título do Campeonato Brasileiro, e tem como principal concorrente o Flamengo.
Abel tem contrato com o Verdão até o final do ano. Por conta disso, o treinador é muito bem visto no mercado internacional, despertando o interesse de clubes estrangeiros. Até aqui, Benfica, Sporting, Al-Hilal, Nottingham Forest e Wolverhampton procuraram o português, que recusou todos os convites.
O Palmeiras já fez uma oferta para o treinador no começo do ano e não tem muitas dúvidas sobre sua dúvida. O novo contrato deve ir até o final de 2027 e não deve ter uma multa rescisória estipulada.
