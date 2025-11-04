“Uma honra e um privilégio”: Abel se declara ao Palmeiras em homenagem

Ao completar cinco anos de clube, técnico celebra marca histórica, agradece apoio de Leila e exalta estrutura: "Passou tão rápido" / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras celebrou nesta terça-feira (04/11) uma marca histórica. Afinal, o técnico Abel Ferreira foi homenageado na Academia de Futebol ao completar cinco anos de clube (anunciado em 30/10/2020). O português, aliás, recebeu uma camisa comemorativa das mãos da presidenta Leila Pereira e do vice-presidente Paulo Buosi. A celebração, portanto, coroa um dos períodos mais vitoriosos da história palestrina. Coincidentemente, a marca de cinco anos foi comemorada na semana da classificação épica para a final da Libertadores. Durante a homenagem, Leila Pereira reforçou a importância do treinador. Ela, inclusive, o classificou como o “maior técnico da história do Palmeiras”. Contudo, a presidenta destacou que a idolatria vai além das conquistas.

“Não só por causa dos títulos, mas pelo seu método de trabalho, pela pessoa que é, pela obsessão que tem por vencer”, discursou Leila. Além disso, ela brincou com Abel, que chamou a noite da classificação de “mágica”: “Mágicos são esses cinco anos conosco”. Abel demonstra gratidão ao Palmeiras Abel Ferreira também discursou e mostrou grande gratidão à estrutura do clube. O técnico, por exemplo, admitiu que “nunca imaginou que a jornada fosse tão longa” no futebol brasileiro. No entanto, ele creditou seu sucesso à organização palestrina e, principalmente, ao apoio da presidenta.

“É muito difícil um treinador ter uma líder como a Leila, que está contigo sobretudo nos momentos mais difíceis”, afirmou o português, elogiando a seriedade e os valores do clube. O legado de Abel é, de fato, impressionante. O técnico já soma dez títulos oficiais, empatado com Oswaldo Brandão como o maior vencedor da história do clube. Além disso, ele é o único a conquistar todas as principais competições (Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil e Campeonato Paulista). Ao todo, em 387 jogos, sua comissão técnica soma 226 vitórias. “Parece que passou tudo tão rápido. É uma honra e um privilégio ser treinador desta grande família”, concluiu Abel.