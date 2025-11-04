“Moleques de Xerém” têm pouco espaço no Fluminense em 2025

Em levantamento, o volante Martinelli, que está no profissional há cinco temporadas, é o único “Moleque de Xerém” que é titular do time do Fluminense. Na sequência, Riquelme Felipe, com 753 minutos em um total de 22 partidas, sendo 16 delas saindo do banco de reservas.

As categorias de base do Fluminense é uma das mais elogiadas do Brasil por conta da produção de talentos para o futebol mundial. No entanto, nesta temporada de 2025, os “Moleques de Xerém” tiveram poucas oportunidades em campo com os técnicos Renato Gaúcho ou até mesmo com Luis Zubeldía.

Além deles, a torcida do Fluminense viu o meia Isaque (11 jogos), já negociado com o Shakhtar Donetsk, o lateral-direito Julio Fidelis (5 jogos) e o zagueiro Davi Schuindt (4 jogos). Fora isso, os jogadores de base só tiveram espaço quando Renato Gaúcho poupou o time na fase de grupos da Sul-Americana.

Depois de retornar de empréstimo do Pachuca, John Kennedy demorou a entrar em campo e começou a ganhar espaço com o técnico Luis Zubeldía. Ele soma 14 jogos na atual temporada pelo Tricolor, sendo oito deles sob o comando do treinador argentino.

As poucas oportunidades, portanto, têm um motivo claro. O clube contratou 15 jogadores ao longo de 2025 e deixou o elenco com mais de 30 atletas. Desta maneira, a eficiência de Xerém em jogos do Tricolor nos últimos anos não apareceu em 2025.

Por fim, o Fluminense utilizou apenas nove jogadores com idade até 23 anos no Campeonato Brasileiro. É, aliás, o sétimo time que menos usa jogadores sub-23 entre os 20 da Série A. A informação é do Gato Mestre.