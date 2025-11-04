“Moleques de Xerém” têm pouco espaço no Fluminense em 2025

“Moleques de Xerém” têm pouco espaço no Fluminense em 2025Jogadores da base, como Julio Fidelis e Davi Schuindt, recebem poucas oportunidades por conta de elenco robusto na temporada
As categorias de base do Fluminense é uma das mais elogiadas do Brasil por conta da produção de talentos para o futebol mundial. No entanto, nesta temporada de 2025, os “Moleques de Xerém” tiveram poucas oportunidades em campo com os técnicos Renato Gaúcho ou até mesmo com Luis Zubeldía.
Em levantamento, o volante Martinelli, que está no profissional há cinco temporadas, é o único “Moleque de Xerém” que é titular do time do Fluminense. Na sequência, Riquelme Felipe, com 753 minutos em um total de 22 partidas, sendo 16 delas saindo do banco de reservas.
Além deles, a torcida do Fluminense viu o meia Isaque (11 jogos), já negociado com o Shakhtar Donetsk, o lateral-direito Julio Fidelis (5 jogos) e o zagueiro Davi Schuindt (4 jogos). Fora isso, os jogadores de base só tiveram espaço quando Renato Gaúcho poupou o time na fase de grupos da Sul-Americana.
Depois de retornar de empréstimo do Pachuca, John Kennedy demorou a entrar em campo e começou a ganhar espaço com o técnico Luis Zubeldía. Ele soma 14 jogos na atual temporada pelo Tricolor, sendo oito deles sob o comando do treinador argentino.
As poucas oportunidades, portanto, têm um motivo claro. O clube contratou 15 jogadores ao longo de 2025 e deixou o elenco com mais de 30 atletas. Desta maneira, a eficiência de Xerém em jogos do Tricolor nos últimos anos não apareceu em 2025.
Por fim, o Fluminense utilizou apenas nove jogadores com idade até 23 anos no Campeonato Brasileiro. É, aliás, o sétimo time que menos usa jogadores sub-23 entre os 20 da Série A. A informação é do Gato Mestre.