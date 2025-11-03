Volante ex-Cruzeiro e seleção da Itália começa carreira no ramo financeiro

O jogador ex-Cruzeiro se formou em Administração, conseguiu certificações de mercado e fundou “REInvestidor”. Trata-se de uma plataforma de educação financeira que visa ajudar os jogadores e profissionais, que trabalham no futebol, que desejam ter entendimento no tema e cuidar melhor do seu dinheiro.

Após encerrar a sua trajetória que superou os 20 anos como jogador de futebol, o ex-meio-campista Rômulo Caldeira, que defendeu o Cruzeiro , Juventus e seleção da Itália, decidiu mudar de ramo. O antigo volante, aliás, rejeitou ofertas para começar a carreira como técnico e preferiu dar uma atenção maior à família. Na parte profissional, ele decidiu se arriscar como empreendedor e investir em educação financeira.

“Decidi me afastar 100% do futebol para viver de forma mais equilibrada e ajudar outras pessoas a conquistarem o mesmo controle sobre o dinheiro que eu aprendi ao longo da vida. Recebi propostas muito boas, mas entendi que era hora de seguir outro caminho. A verdadeira riqueza é ter liberdade de escolha”, esclareceu o ex-jogador.

Interesse pelo lado financeiro

Rômulo apontou que passou a se inteirar sobre assuntos financeiros quando ainda era jogador profissional. Inclusive, o volante ex-Cruzeiro detalhou que se apaixonou por lecionar.

“Eu sempre estudei finanças e via que a maioria dos jogadores acabava perdendo tudo. No futebol é normal os atletas terem um aumento considerável de salário repentino e, sem sabedoria, é muito fácil gastar tudo. Quando meu salário aumentou cerca de 2.500% do dia para a noite, procurei investir comprando imóveis, que era o que eu conhecia na época”, justificou.

“Muitos atletas não sabem o que fazer com tanta grana e acabam deixando muito dinheiro na mesa. É importante aprender a investir para garantir uma vida melhor e mais estabilidade, principalmente pensando no pós-carreira. O futebol consome muito da gente. Eu queria estar mais perto da minha família e fazer algo que me realizasse de outra forma. Ensinar e transmitir conhecimento sempre foi meu prazer, e agora posso impactar positivamente a vida das pessoas”, concluiu.