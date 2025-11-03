Vasco terá dois desfalques importantes para clássico com o Botafogo

Paulo Henrique e Nuno receberam o terceiro amarelo e estarão de fora do confronto, válido pela 32ª rodada, na quarta, no Nilton Santos

Dessa forma, Paulo Henrique e Nuno Moreira estão suspensos pelo terceiro amarelo. O primeiro recebeu o cartão no fim do primeiro tempo, quando fez pênalti ao abraçar Arboleda na área.

Após a derrota para o São Paulo, em São Januário, o Vasco terá pela frente um clássico pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Afinal, os comandados do técnico Fernando Diniz medem forças com o Botafogo na próxima quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Nilton Santos, e não terão dois destaques à disposição para o confronto direto.

Nuno, por sua vez, fez falta em Gonzalo Tapia no início do segundo tempo e também recebeu o cartão. Este, por sinal, será a primeira vez em que o português irá desfalcar o Cruz-Maltino no Campeonato Brasileiro, visto que esteve presente nas 31 rodadas até aqui.

A tendência é que Puma Rodríguez seja o titular na lateral-direita por ser o substituto natural de Paulo Henrique. Na frente, o treinador deve recolocar Vegetti e deslocar Andrés Gomez para atuar pelo lado. Por outro lado, outra opção é seguir sem um centroavante fixo e colocar David entre os onze.

Por fim, com o revés por 2 a 0 para o Tricolor Paulista, o Vasco estacionou nos 42 pontos, na nona posição, a cinco pontos do Fluminense, atual sétimo colocado, na zona de classificação para a Libertadores-2026.