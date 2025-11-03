Varela é “sincerão” em coletiva no Flamengo

Lateral-direito declara que, se pudesse, optaria por enfrentar a LDU (EQU) na final da Libertadores; uruguaio fala sobre briga por posição / Crédito: Jogada 10

Antes do treino desta segunda-feira (3/11) do Flamengo no Ninho do Urubu, o lateral-direito Varela concedeu entrevista a jornalistas presentes no CT rubro-negro. E, durante a coletiva, o uruguaio entrou no modo “sincerão”, abrindo o jogo sobre quem preferia pegar na final da Libertadores: LDU (EQU) ou Palmeiras. O time paulista conseguiu uma classificação épica, vencendo por 4 a 0 após perder por 3 a 0 na ida, e garantindo mais uma final entre Flamengo e Palmeiras. Para Varela, porém, era melhor enfrentar os equatorianos.

Sinceramente, se tivesse que escolher um, eu escolheria a LDU. Lógico que, se passasse a LDU, seria melhor para a gente. Assim como, para eles, seria melhor se passasse o Racing. Mas acho que o Flamengo tem algumas coisas pendentes daquela final no Uruguai, então vai ser uma final dura. Tenho certeza que podemos ganhar", revelou. Briga por posição no Flamengo Varela, então, falou sobre briga por posição desde sua chegada. Atualmente aos 32 anos, o jogador está prestes a atingir a temporada com mais partidas com a camisa do Fla: são 44 contra as 46 realizadas em 2024. "Cheguei em 2022, foi difícil no começo, tinha dois laterais para disputar. Um era Rodinei, o outro era Matheuzinho. Eu cheguei em setembro outubro, então tive dificuldade para jogar. Depois obviamente sofri com o processo de adaptação, mas agora, com a chegada do Filipe, consegui fazer o trabalho que eu fazia nos outros times, me achei no campo. Essa maneira de jogar de agora me sinto mais confortável e seguro. Lógico que o jogador sempre quer jogar, mas todo mundo quer jogar, isso é normal", avaliou.